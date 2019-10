Sin embargo, horas más tarde Álvarez leía ante las cámaras de televisión un mensaje en el que aseguraba que el escándalo de las coimas en el Senado -el presunto pago de sobornos a cambio de la aprobación de la Ley de Reforma Laboral- era el principal motivo de su alejamiento. “No soy parte de ninguna pulseada por el poder. No me empuja ningún ánimo de debilitar la figura presidencial. Siempre tuve presente que las expectativas de nuestro pueblo se centran en la figura de nuestro presidente. Así lo entendí desde que fui nominado en la fórmula y así lo sigo y lo seguiré entendiendo. También sé que el cargo de vicepresidente no permite mayores desacuerdos sobre un tema tan sensible como el de los sobornos en el Senado. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía”, explicaba Chacho.