Llevaban casi una hora recluidos en la oficina de Alfonsín, un quinto piso de la avenida Santa Fe al 1.600, cuando, a las cuatro de la tarde, Maestro recibió el llamado de De la Rúa.

—¿Qué pasó con los peronistas?

—Puerta se estaba yendo a una reunión de los gobernadores peronistas en San Luis. Pero no aceptan: dice que es un problema del gobierno, que es un problema nuestro. Que no se quieren involucrar… Me prometió que igual iba a comentar la propuesta con los gobernadores. Y Horacio dice que no puede encontrar a Camaño.

—Voy a hablar por radio y televisión.

—¿Cuándo?

—Ahora, dentro de unos minutos.

De la Rúa cortó y Maestro le contó a Alfonsín.

—¿Qué irá a decir? —preguntó el ex Presidente.

—Pongamos la televisión.

Hicieron varios intentos, pero no lograron encender el aparato.

—Vení Margarita, que no podemos conectar la televisión —gritó Alfonsín en dirección a la sala donde estaba su secretaria privada.

—Ustedes, los hombres, no saben hacer nada —regañó Margarita Ronco mientras la imagen del Presidente aparecía en la pantalla.