También Alberto Fernández consideraba que la legalización del aborto no era prioridad en agosto, aunque sí había dicho públicamente que estaba a favor de la despenalización. “Alberto ya dejó en claro a la Iglesia que su postura es favorable a la despenalización del aborto. Cree que no se puede seguir castigando a las mujeres pero también remarcó que esta no será una prioridad de su gestión, no promoverá el debate y dejará que el tema lo tome el Parlamento si así surge”, contó un dirigente del Frente de Todos a Infobae en aquel tramo de la campaña.