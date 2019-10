En los 30 segundos libres que tuvo, al cierre del primer bloque, Fernández volvió a apuntar contra Mauricio Macri: “Debo confesar que me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. No sé qué país gobierna, las relaciones internacionales no es sacarse fotos” apuntó un tanto molesto e insistió: “Pasaron siete semestres, presidente, y no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. Las relaciones internacionales no es sacarse fotos”