El candidato presidencial del Frente de Todos volvió a reunirse con Francisco en agosto del 2018 junto con el ex canciller de Brasil Celso Amorin. ¿El tema en cuestión? La situación judicial del ex presidente Lula da Silva que está en prisión. "De ese encuentro surgió el viaje de Alberto para visitar después a Lula en Brasil", explicó un referente del kirchnerismo. Desde ese entonces, Alberto Fernández comparte un vínculo con el Papa ya sea por intermediarios o via mail.