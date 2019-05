Podría haber viajado en avión como alguien sugirió. Pero Alberto Fernández dijo que no y él mismo decidió que iría a Uruguay en barco y en clase turista. Así anticipa lo que será su campaña basada más en su experiencia y su intuición que en estrategias de márketing. El recorrido lo sabe de memoria: una semana antes de las elecciones de 2017 cruzó a Uruguay junto con Florencio Randazzo a quien se vio en las fotos a pura risa con José 'Pepe' Mujica en su chacra. Randazzo a la izquierda, el ex presidente del Uruguay a la derecha de la imagen. En aquella ocasión cuando el click de las cámaras ya no se oyó, al uruguayo le salió un reproche. Preguntó a Fernández por qué siempre le llevaba candidatos, en ese caso a senador, y no se postulaba él. Incluso se lo comentó a Randazzo a quien le enumeró cualidades que le atribuía a su jefe de campaña.