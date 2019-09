Rufino va y viene en los recuerdos. Entra en su infancia, mezcla situaciones y trata de explicar la diversidad en la que se crió con sus amigos de familias acomodadas de San Isidro y los del barrio con los que se metía en un basural a jugar. Todo, hasta regresar –otra vez, como lo hizo en los últimos cuarenta años– al cuarto del padre Alfredo. Entonces continúa con la parte más cruda de su historia: "No hace falta llegar al morbo, saber si me manoseó mucho o poco, o si me masturbó… Con decir que me llevó por la escalera a su cuarto y me pidió que me desnudara, debería ser suficiente". Y, solo, vuelve a avanzar: "No hace falta decir mucho más… me desnudó en su cama y me pegó diez cinturonazos. Siempre digo diez pero quizá fueron cinco o veinte… ¿Qué hice? Me quedé petrificado porque el que te está pegando es Dios. Y pensás: 'Dios, por qué me hacés esto'. Estás en un cuarto subterráneo, donde apenas se ve a la altura del pasto, con un tipo que te apoya la almohada y te traba con la mano. De golpe sentís que te hace algo, no importa qué, y después te quema las nalgas. Y, en un momento, como si se hubiera transformado te dice: 'Vestite rápido, esto no se lo contás a nadie, es un secreto entre vos y Dios, estás en paz'".