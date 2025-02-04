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Receta de Fudge al estilo peruano

Crea un delicioso Fudge peruano con leche condensada y chocolate

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Receta de Fudge al estilo peruano
Receta de Fudge al estilo peruano

Aprende cómo preparar un irresistible Fudge peruano usando leche condensada y cocoa . Este postre suave y dulce es perfecto para disfrutar en los fines de semana.

Ingredientes del Fudge peruano

Para hacer este delicioso Fudge necesitarás:

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* 2 latas de Leche condensada

* 2 latas de leche

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* 5 cucharadas de cocoa

* 1 cucharada de mantequilla sin sal

* 1 cucharadita de esencia de vainilla

Estos ingredientes te rendirán unas 18 porciones.

Proceso de preparación de Fudge

1. Lo primero que debes hacer es disolver la cocoa en dos cucharadas de agua caliente.

2. Una vez la cocoa esté perfectamente disuelta, mezcla con la leche condensada y la leche.

3. Cocina esta mezcla constante por 45 minutos hasta obtener una consistencia espesa.

4. Traslada la preparación a un recipiente hermético y guarda en la refrigeradora hasta el momento de consumir.

5. Al momento de servir, puedes agregar un poco más de leche y calentar un poco.

Disfruta de este delicioso postre

Este Fudge es fácil de preparar, no necesitas horno, y es una excelente opción para los fines de semana. Tiene menos de 300 cal por porción, siendo una fuente de proteína y aporte calórico de 217.7 kcal.

Un dulce que deleitará tu paladar

Disfruta de la rica combinación de leche condensada, cocoa y crema en este Fudge peruano. Un postre que puedes guardar y compartir, perfecto para marcar como tu receta favorita.

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