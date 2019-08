—Salí de declarar destruida, rota. Caminé dos cuadras con el abogado, que me dio un papelito con números donde podía llamar, y no había más nada. Después de cinco horas de declaración donde me había abierto de lado a lado me volvía sola a ningún lugar. Me fui pensando qué era lo que tenía que hacer o cómo lo podía hacer. Lo único que quería era volver a mi casa y ver a mis nenas. No podía creer todo lo que me estaba pasando, lo sola que estaba, lo vulnerable que me sentía. Mes tras mes fui resolviendo cuestiones más inmediatas y familiares y pude acceder a algo de información respecto de la trata, porque yo no sabía qué era, no sabía ni cuáles eran mis derechos como ciudadana. Entonces me iba a un cyber. Ahí es donde aparece mi compañero y también fue difícil para él entender qué es lo que me había sucedido. Nadie se tomó el tiempo para conversar, no había un apoyo, no había una escucha. Es algo que hice sola con mi familia. Mi compañero fue, compró una computadora y me dijo: "Leé. Yo no lo entiendo, no sé lo que es la trata y no te lo puedo explicar. Pero buscalo vos". Ahí empecé a leer la Ley de trata de 2008, la modificación de 2012, la convención de Palermo, la convención de Belém do Pará. Era todo maravilloso. Yo me identificaba en cada una de esas leyes, era Disney para mi, era la heroína de todo eso. Me sentía muy identificada en esas violencias, en esos recorridos, en esa búsqueda de derechos.