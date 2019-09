Acongojada, contó a Infobae: "Hoy estoy transitando todo esto de una manera más madura por supervivencia, porque no me queda otra, porque si me quedo atrapada en el dolor no puedo construir nada. Yo sigo sin trabajo, hace medio año que no cobro un sueldo, vivo a changuitas y en este tiempo hubo muy pocas porque trabajo como modelo, como maquilladora, que es un trabajo free lance muy complejo. Pensemos que el maquillaje en tiempo de crisis es un lujo, se acota a un grupo muy pequeño de personas que pueden hacer el gasto. Mi situación es crítica. No pude pagar más el alquiler, ahora estoy viviendo con mi familia que son tres jubilados, mi papá, mi mamá y mi abuela".