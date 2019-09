"A los 6 meses empezaron a llegar notificaciones: 6 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil , 120 mil, 1 millón, 3 millones de views que en 2012 era una locura. Me empezó a escribir Discovery Channel Inglaterra para comprarme los derechos para poder pasarlo en el programa, empezó a salir en todos los sitios que a mí me gustaban, en BuzzFeed, Daily What, fue mi carta de presentación para poder trabajar en publicidad en un montón de lados porque me conocían por ese video", explica sobre cómo en Internet, no todo lo sólido se desvanece en el aire.