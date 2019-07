Después, a los 17 años, Jairo entró en el mundo de las adicciones: estuvo en consumo durante casi una década y no pudo terminar el secundario. "Pero hace tres años dije 'basta' -cuenta él-. No quería más esa vida. Tuve suerte de no haber perdido los trabajos y de no haber lastimado a nadie, porque arriesgás un montón. Yo quería tener una relación seria, un proyecto de vida y la noche te lleva a hacer cualquiera".