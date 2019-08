La evaluación crece en contenido y en exigencia. Antes eran cuatro postas de desempeño, ahora son seis: estacionamiento, cambio de marcha y cruce de vía, marcha atrás, zigzag con conos y las dos nuevas, retención de embrague en subida y control de vehículo en bajada y rotonda. Las mismas están clasificadas en once puntos de valoración: estacionamiento, ciclovía, retención del embrague, pendiente ascendente y pendiente descendente, rotonda, señalización de cruce de vías, marcha atrás, viraje en U, camino sinuoso con conos y una evaluación genérica de todo el examen que obedece al comportamiento del evaluado dentro del vehículo (si prende o no prende las luces, si usa o no el cinturón de seguridad).