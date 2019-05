Paula Bisiau, subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura de la ciudad de Buenos Aires, invita a hablar de siniestros y no de accidentes. El concepto de accidente obedece a un suceso que surge de manera inesperada, una naturaleza o una esencia que no le pertenece a una cosa o situación. La definición de siniestro se despega de esa supuesta inocencia o ingenuidad. Por eso, la funcionaria estudia la tasa de mortalidad de la ciudad de Buenos Aires desde la definición del siniestro: atropellar a una persona a alta velocidad en un entorno urbano no vale como contingencia o eventualidad.