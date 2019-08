El 28 de marzo de 1980 el gobierno, a través del Banco Central, liquidó el BIR, revocando "la autorización para funcionar con carácter de banco privado comercial nacional". El hecho trajo la ruptura de la "confianza" de la masa de los ahorristas; se llevó tras de sí a varios bancos más y le provocó al Estado una sangría de cerca de 1.000 millones de dólares. Días antes, la consultora Arthur D. Little Internacional Inc. presentó un informe previniendo que "la ruina del BIR traerá gravísimas consecuencias, cuyos efectos repercutirán a lo largo del tiempo sobre la comunidad bancaria argentina, en todos los ámbitos comerciales y financieros, y en la reputación de Argentina en los mercados financieros internacionales". El ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, William Rogers, llegó a decir en privado que la caída del banco "ponía en duda el mecanismo de control del sistema bancario argentino frente a toda la comunidad financiera internacional". Para salvar al sistema el equipo económico dio a luz la circular 1.051 del Banco Central y el Estado Nacional garantizaría los depósitos.