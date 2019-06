Fue por entonces que ella tuvo la feliz idea de escribir la historia de Elsa, de cómo había llegado a sus vidas, de cómo sobrevivió y de la lucha que ella y su marido emprendieron para devolverla a su mundo. El título, Nacida libre: una leona de dos mundos (Born free: a lioness of two worlds), resumía la motivación de los Adamson. Elsa había llegado al mundo como correspondía a su especie, en la sabana africana. A ese hábitat pertenecía y no era justo retenerla ni sacarla de él.