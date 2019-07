Es el propio Walsh, que había pasado por las filas de la derechista Alianza Libertadora Nacionalista, quien da a entender que por entonces no tiene simpatías definidas por ninguno de los dos bandos enfrentados en 1955. En el prólogo de Operación Masacre cuenta qué pensaba la noche del 9 de junio de 1956, cuando estaba jugando al ajedrez en el Bar Rivadavia de La Plata y escuchó los disparos del enfrentamiento frente al Departamento Central de Policía. "Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa. Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez?", dice.