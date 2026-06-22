Cultura

La casa del arte cinético de Jesús Soto recupera su pulso y recuerda por qué marcó una época

Fundado en 1973 en la ciudad natal del artista venezolano, el recinto vuelve a recibir visitantes con obras propias y piezas de creadores cercanos que ayudan a contar la dimensión de su legado mundial

Guardar
Google icon
La casa del arte cinético de Jesús Soto recupera su pulso y recuerda por qué marcó una época
La casa del arte cinético de Jesús Soto recupera su pulso y recuerda por qué marcó una época (Foto: Wikipedia)

Movimiento, vibración y luz: las icónicas esculturas “penetrables” y las “bolas” de varillas suspendidas del venezolano Jesús Soto, pionero del arte cinético, se despliegan en su propio museo en el sureste de Venezuela, que reabrió en 2025 tras años de abandono.

Fundado en 1973 en Ciudad Bolívar, cuna del artista, el museo reúne la obra de Soto (1923-2005) y el diseño del arquitecto venezolano Carlos Villanueva (1900-1975), autor de la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2000.

PUBLICIDAD

“La arquitectura del museo, por sí misma, es una obra de arte (...) sus espacios diáfanos y la perfecta integración con el entorno natural invitan a la introspección y al asombro”, según un texto del Museo de Arte Moderno Jesús Soto.

Art Basel 2023
"Esfera Amarilla" (1984) de Jesus Rafael Soto (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

Villanueva diseñó los edificios especialmente para las creaciones de Soto. Ambos habían colaborado en el pabellón de Venezuela en la Exposición Universal de Montreal de 1967.

PUBLICIDAD

El arquitecto previó techos altos para poder colgar las piezas de su amigo, o una sala sin ventanas para el Rotante Amarillo y Plata (1971), una de las obras más conocidas de Soto.

Esta creación “combina cinetismo, mecánica y luz” con motores que hacen girar varillas iluminadas, subraya Oasis Bolívar, una de las guías del museo, y destaca que es una de las pocas con motor.

La casa del arte cinético de Jesús Soto recupera su pulso y recuerda por qué marcó una época
Soto junto al panel central de su obra “Mur optique”, 1951 (Crédito: jesussoto.com)

A Soto le gustaba decir que el “motor” debía ser “el ojo”, añade.

El museo cerró en 2013 por la crisis económica y fue renovado entre 2023 y 2025.

“Vida propia”

Con exposiciones en instituciones como el Centro Pompidou o la Fundación Louis Vuitton, Soto fue un referente del arte cinético y dejó un legado no sólo en Venezuela sino en el mundo, según la guía.

La casa del arte cinético de Jesús Soto recupera su pulso y recuerda por qué marcó una época
"Gran penetrable amarillo", 1993 (Crédito: jesussoto.com)

Nacido el 5 de junio de 1923 en una familia humilde, de niño dibujaba con carbón ante la falta de materiales, cuenta Bolívar.

Gracias a becas, viajó a Caracas, la capital, y Maracaibo, la segunda ciudad del país, antes de irse a Francia, donde su carrera despegó.

Soto empezó a indagar en el arte cinético en 1950 en Francia, interesado por el movimiento y la interacción con el espectador.

Según Bolívar, buscaba que su obra no fuera inmóvil, que el espectador pudiera experimentarla y ser parte fundamental de ella, y que esta pudiera tener “como una especie de vida propia”.

La casa del arte cinético de Jesús Soto recupera su pulso y recuerda por qué marcó una época
Inauguración del museo por parte del presidente Rafael Caldera, Jesús Soto y el gobernador del estado Bolívar, Manuel Garrido Mendoza

El museo alberga obras de amigos o artistas que influyeron en Soto, como el venezolano Carlos Cruz-Diez, el polaco Henryk Berlewi, el ecuatoriano Luis Molinari o el húngaro Victor Vasarely, a quien Soto había tratado durante la histórica exposición Le Mouvement en 1955 en París.

Muy riguroso en su creación, Soto estimaba que la obra de arte debe “suscitar emoción en quien la contempla pero eso no quiere decir que ella deba nacer de una situación emotiva. Si tiene un origen, ese es el pensamiento, el rigor, la lógica de la investigación artística. El arte no es expresión, el arte es conocimiento”, subraya Bolívar.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

CulturaArteJesús SotoArte venezolanoVenezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abel Rodríguez Mogaje Guihu: el artista amazónico que pintó unas 400 especies de memoria, en el Malba

La exhibición “El árbol de la vida y la abundancia” uno de los primeros artistas indígenas en ingresar al circuito internacional del arte, presenta más de 50 obras en las que preservó la memoria de la cultura nonuya

Abel Rodríguez Mogaje Guihu: el artista amazónico que pintó unas 400 especies de memoria, en el Malba

“¿Por qué existen las guerras?”: Hinde Pomeraniec presenta su nuevo libro en una charla abierta

La periodista estará mañana por la tarde en Céspedes Libros conversando con Juan Elman. El foco estará puesto en cómo explicarles a niños y niñas los conflictos armados de una manera clara y cercana

“¿Por qué existen las guerras?”: Hinde Pomeraniec presenta su nuevo libro en una charla abierta

Mar del Plata será sede de un encuentro para los amantes del café de especialidad

Baristas, tostadores, productores y degustadores se reunirán el 25 y 26 de julio en la Coffee Cup 2026

Mar del Plata será sede de un encuentro para los amantes del café de especialidad

La cueva de Altamira tendrá “un gemelo digital” para reforzar la conservación

La iniciativa recreará la cavidad con un sistema que combinará cartografía, registros del subsuelo y lecturas en directo aportadas por dispositivos que controlan el microclima interior

La cueva de Altamira tendrá “un gemelo digital” para reforzar la conservación

Gabriela Mistral, escritora chilena: “Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia”

La demoledora vigencia de una de las máximas más descarnadas de la gran poeta y educadora latinoamericana. Un manifiesto humanitario escrito en la posguerra que expone la deuda histórica de los adultos con los niños y que resume el corazón ético de una intelectual irrepetible

Gabriela Mistral, escritora chilena: “Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia”

DEPORTES

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Selección confirmó la formación con un cambio

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Selección confirmó la formación con un cambio

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania sumó un problema en el Mundial: se confirmó la grave lesión de una de sus principales figuras

Franco Colapinto volverá a manejar el Lotus E20 de Alpine en un histórico festival de automovilismo

Los 11 partidos de Copa Mundial de la FIFA 2026 donde una estrella individual supera en valor a todo el equipo rival

TELESHOW

Teté Coustarot festejó su cumpleaños en la casa de Mirtha Legrand: los detalles de una celebración única

Teté Coustarot festejó su cumpleaños en la casa de Mirtha Legrand: los detalles de una celebración única

“Nos cancelaron el vuelo dos veces”: el accidentado viaje de Marcelo Tinelli para llegar al partido de Argentina

Piñón Fijo celebró el gesto de su hija Sol al mostrar su rostro sin maquillaje: “Me pareció un guiño lindo”

El último adiós al Teniente Murphy de 100% Lucha: la conmovedora despedida de sus colegas y amigos

Short de cuero y botas: Eva Bargiela se sumó al espíritu cowboy en Texas antes del partido de Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Abel Rodríguez Mogaje Guihu: el artista amazónico que pintó unas 400 especies de memoria, en el Malba

Retorno de hondureños aumenta 43.3% mientras cae drásticamente el tránsito migratorio por Honduras

Cinco funcionarios de Migración fueron detenidos en Ecuador por facilitar viajes con identidades falsas

Fenómeno del Niño tiene un 67% de probabilidad que alcance categoría “muy fuerte” en noviembre, advierte Medio Ambiente de El Salvador