“Catarata de errores” y “a sacar la calculadora”: el análisis de la prensa uruguaya tras el empate ante Cabo Verde en el Mundial

Uruguay empató contra Cabo Verde y se complica su permanencia en el Mundial

El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 dejó una fuerte sensación de decepción y autocrítica en los principales medios uruguayos. El análisis fue unánime al marcar los errores defensivos y la falta de claridad en el juego como los factores determinantes que complican el futuro de la Celeste en el torneo.

Un partido marcado por los errores

La cobertura de El País calificó el encuentro como una “catarata de errores”, señalando que la selección uruguaya sumó equivocaciones no forzadas que la dejaron en una situación compleja tras dos empates consecutivos ante rivales considerados accesibles, Arabia Saudita y Cabo Verde. El diario detalló cómo fallos puntuales, como el pase corto de Mathías Olivera y la mala salida de Fernando Muslera, derivaron en el empate definitivo de los africanos. Además, describió el desconcierto del equipo en el tramo final, donde ni los ingresos de Darwin Núñez ni Nicolás de la Cruz lograron revertir el resultado.

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En la misma línea, el portal Montevideo.uy remarcó que “los errores propios fueron determinantes en un desempeño con pocas luces”. El medio apuntó especialmente a la inseguridad mostrada por Muslera, quien no logró transmitir firmeza ni bajo los palos ni en sus intervenciones fuera del área. También cuestionó el rendimiento de Manuel Ugarte, al que calificó de “muy desprolijo” y poco apto para manejar el balón ante un rival físico y veloz.

LaDiaria analizó el desempeño de Uruguay conta Cabo Verde

Referí, por su parte, sintetizó el sentir general con una sentencia clara: “la celeste cometió errores imperdonables y complicó seriamente sus chances de poder superar el grupo”. El medio puso el foco en la gravedad de los fallos defensivos, que dejaron a Uruguay en una posición incómoda de cara a la definición del grupo.

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Autocrítica y preocupación

La Oral Deportiva fue contundente en su análisis: “Uruguay está a punto de auto eliminarse del Mundial”. Para el programa radial, el partido fue “defensivamente calamitoso” y los goles de Cabo Verde nacieron de errores “inentendibles”. El espacio fue más allá de la crítica a los jugadores y señaló también las responsabilidades del cuerpo técnico, aunque subrayó que “ningún técnico resiste a dos errores tan importantes como se cometieron”. El relato apuntó que, tras remontar el resultado, el equipo decidió, inexplicablemente, jugar el balón entre los defensores y el arquero, lo que desencadenó el segundo gol caboverdiano.

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LaDiaria reflejó la sensación de urgencia: “Uruguay contra la tabla y contra sí mismo”, describió el medio, que resumió el partido como un reflejo de las propias fallas de la selección. El empate ante Cabo Verde obliga al equipo a jugarse todo ante España en la última fecha, con la clasificación comprometida.

Referi destacó que Uruguay debe ganar ante España

El impacto en la clasificación

El País advirtió que Uruguay “tiene que sacar la calculadora”, ya que con dos puntos tras dos partidos la Celeste depende de otros resultados y se prepara para enfrentar a España, una de las candidatas al título. El medio destacó que la imagen del equipo dejó más dudas que certezas, tanto en el resultado como en el rendimiento, y que los cambios no tuvieron el impacto deseado. “Cuesta encontrar jugadores con rendimientos altos”, apuntó el diario, más allá de algunos aportes puntuales como los de Guillermo Varela, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo.

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Montevideo.uy y Referí coincidieron en la falta de seguridad defensiva y la dificultad del equipo para generar situaciones de peligro real cuando tenía ventaja en el marcador. El análisis de los portales subrayó que la selección no logró imponer su juego y mostró dificultades para reaccionar ante la adversidad.

El País analizó la actuación de los futbolistas uruguayos ante Cabo Verde

La necesidad de corregir errores y recuperar la confianza aparece como el principal desafío antes del decisivo encuentro ante España, donde la Celeste se jugará el pase a octavos de final ante un rival de jerarquía. El viernes 26 de junio se terminará de resolver el Grupo H y todas las miradas estarán puestas en el Estadio Guadalajara (México) en donde disputarán el duelo frente a La Roja en paralelo al choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

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El portal Montevideo.uy puntuó a los futbolistas tras el empate