México

Sheinbaum responde a Ken Salazar: AMLO temía a la injerencia de EEUU, no al “Mayo” Zambada

La mandataria asegura que, durante la transición se planteó dudas sobre el operativo y una posible intervención de agencias estadounidenses sin avisar a México

Guardar
Google icon
(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó este lunes las revelaciones del exembajador estadounidense Ken Salazar en su próximo libro de memorias, en el que asegura que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba “muy preocupado” por la información que Ismael “El Mayo” Zambada pudiera entregar a autoridades de Estados Unidos tras su captura en julio de 2024.

“Hay que esperar el libro completo”

Sheinbaum advirtió que las declaraciones de Salazar aún deben tomarse con cautela, ya que lo publicado hasta ahora es solo un adelanto que el diario Reforma obtuvo de la editorial BenBella Books, que compartió expresamente la obra con ese medio antes de su lanzamiento, previsto para julio.

PUBLICIDAD

“Primero, no sabemos lo que diga el libro porque es un adelanto que sacó el periódico Reforma. Todavía, pues hasta que no salga el libro, no podemos decir exactamente qué es lo que dice”, señaló en la mañanera.

Ismael El Mayo Zambada AMLO Joaquín Guzmán López portada

La verdadera preocupación: soberanía, no silencio

La presidenta explicó que, durante la gira de transición, López Obrador le planteó una preocupación muy específica: la posible participación de alguna agencia del gobierno de Estados Unidos en la operación que derivó en la detención de Zambada en un aeropuerto de Nuevo México el 25 de julio de 2024, sin coordinación con México.

PUBLICIDAD

“No había preocupación de qué es lo que iba a decir este personaje, este cabeza de un grupo delictivo. Sino más bien —y por eso se enfrió la relación con Ken Salazar— nunca quedó claro cómo fue que se llevaron al Mayo Zambada a Estados Unidos“, explicó Sheinbaum.

La mandataria recordó que Zambada tenía órdenes de aprehensión vigentes en México, por lo que la pregunta de fondo no era si debía ser detenido, sino quién operó esa detención y si el gobierno del entonces presidente Joe Biden estuvo involucrado sin notificar a las autoridades mexicanas.

La pausa con Salazar, por falta de transparencia

Sheinbaum también explicó por qué López Obrador suspendió la relación con el entonces embajador: la opacidad en torno al operativo. Durante meses, AMLO exigió desde la mañanera que Washington informara con claridad cómo se dio la detención, bajo el argumento de que si hubo planeación previa de alguna agencia estadounidense sin avisar a México, eso habría constituido una violación a la soberanía nacional.

Si hubiera habido, desde el principio, una planeación de alguna agencia o alguna institución del Gobierno de los Estados Unidos, hubiera habido violación a la soberanía”, subrayó.

AMLO habló en la mañanera del 12 de agosto sobre la detención de Ismael 'Mayo' Zambada
Durante su conferencia matutina, el mandatario pide una explicación detallada sobre el operativo y advierte que, si alguna agencia de Estados Unidos actuó con anticipación sin avisar, se trataría de una falta a la soberanía mexicana. (Gobierno de México)

La posición actual: coordinación y cero preocupación

La presidenta fue enfática en que su gobierno no tiene ninguna preocupación respecto a las revelaciones del libro ni sobre la información que Zambada pudiera haber entregado a la justicia estadounidense. Explicó que hoy la relación bilateral opera bajo un esquema de coordinación: si EU tiene información sobre alguien con orden de aprehensión en México, comparte los datos y son fuerzas mexicanas las que operan.

Sobre el caso El Mayo, confirmó que las investigaciones avanzan bajo la conducción del fiscal Alejandro Gertz Manero y en comunicación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumEstados UnidosKen SalazarPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 22 de junio: “Falso” que los recursos económicos sean para la CNTE, aclara la mandataria

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 22 de junio: “Falso” que los recursos económicos sean para la CNTE, aclara la mandataria

Gobierno de México aclara destino de los 800 mdp: “No tienen nada que ver con la CNTE”

La presidenta aclaró en la mañanera que los recursos van directo a las escuelas de Oaxaca, no al gremio; el debate surgió tras el acuerdo que firmó Mario Delgado para levantar el plantón

Gobierno de México aclara destino de los 800 mdp: “No tienen nada que ver con la CNTE”

Lluvias intensas azotarán sur de México por ondas tropicales 9 y 10: así será el clima hoy lunes 22 de junio

Veracruz, Oaxaca y Chiapas serán las entidades más afectadas; mientras tanto, persistirá la onda de calor en el norte del país

Lluvias intensas azotarán sur de México por ondas tropicales 9 y 10: así será el clima hoy lunes 22 de junio

México se desmarca: Claudia Sheinbaum no emite lectura sobre avance de la ultraderecha en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no habrá mensaje oficial mientras solo existan cifras preeliminares en las elecciones colombianas

México se desmarca: Claudia Sheinbaum no emite lectura sobre avance de la ultraderecha en Colombia

Riña entre turistas y prestadores de servicios termina con disparos y protesta en Acapulco: comerciantes retienen a un militar

El soldado realizó dos detonaciones para intentar detener una pelea en playa Majahua; trabajadores y taxistas bloquearon los accesos a Marina Majahua para exigir su identificación y proceder legalmente

Riña entre turistas y prestadores de servicios termina con disparos y protesta en Acapulco: comerciantes retienen a un militar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 22 de junio: ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su último informe

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Volvieron a la casa cateada y los arrestaron: FGE suma 20 detenidos de “Los Abasolo” en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

Adrián Marcelo le responde a Gala Montes ante acuerdo de paz por el Mundial 2026: esta es su condición

La confesión más cruda de Bárbara de Regil sobre la llegada de Mar: “Yo soñaba con tener un hijo a los quince años”

¿Cuál es el estado de salud del comediante Luis de Alba? ‘El Pirruris’ resultó lesionado tras un fuerte accidente

Dan Reynolds sorprende en Monterrey: Vocalista de Imagine Dragons se pone la camiseta de México y canta “Cielito Lindo”

DEPORTES

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

FIFA designa a Katia Itzel como árbitra central del Túnez vs Países Bajos en la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026

César Arturo Ramos pitará el encuentro entre Escocia y Brasil del Mundial 2026

México vs República Checa: antecedentes y cuántas veces se han enfrentado en Mundiales

Qué lugar ocupa México entre las selecciones más jóvenes dentro del Mundial 2026