Colombia

Bernie Moreno aseguró que Donald Trump cree que mantendrá una excelente relación con Abelardo de la Espriella: “Buenísima”

El senador del Partido Republicano destacó el proceso electoral en Colombia y afirmó que invitarían al CNE y al registrador Hernán Penagos para las próximas elecciones al Congreso en Estados Unidos

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Bernie Moreno fue observador internacional en las elecciones presidenciales de Colombia, que se realizaron el 21 de junio de 2026 - crédito Blackwell/REUTERS
Bernie Moreno fue observador internacional en las elecciones presidenciales de Colombia, que se realizaron el 21 de junio de 2026 - crédito Blackwell/REUTERS

El senador del Partido Republicano y observador internacional en la segunda vuelta presidencial en Colombia, Bernie Moreno, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que mantendrá una relación excelente con Abelardo de la Espriella, tras la victoria de este último en las elecciones, de acuerdo con el preconteo electoral de la Registraduría.

El presidente de los Estados Unidos piensa que va a tener una relación buenísima con Abelardo de la Espriella”, indicó Moreno en entrevista con 6AM W en Caracol Radio.

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El político de origen colombiano también destacó el sistema electoral colombiano, calificando la jornada del domingo 21 de junio de 2026 como un día “increíble”.

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