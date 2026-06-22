Solo uno de cada dos trabajadores cree que su empresa cuida el bienestar de su plantilla, frente al 77% de los directivos

En una oficina moderna, numerosos empleados aparecen sentados frente a computadoras con expresiones de cansancio y dolor de espalda, reflejando el impacto de largas horas de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción sobre el bienestar en el trabajo no es la misma para todos. De hecho, depende sobre todo del puesto que se ocupe dentro de la empresa. Mientras que el 77% de los directivos considera que trabaja en una organización que cuida la salud mental de las personas, esa cifra cae hasta el 54% entre los empleados que no tienen a nadie a su cargo. La diferencia, de 23 puntos porcentuales, refleja una clara brecha entre quienes toman decisiones y quienes las ejecutan.

Así lo recoge el último informe de Great Place to Work (GPTW), que analiza la experiencia laboral de miles de trabajadores y directivos en España, detalla las diferencias sobre cómo se vive el trabajo desde los distintos niveles jerárquicos, y pone sobre la mesa la importancia del bienestar psicológico dentro del entorno laboral.

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Los datos muestran que la percepción positiva del trabajo aumenta a medida que se asciende en la organización. Es decir, cuanto mayor es el nivel de responsabilidad, más favorable es la valoración del clima de trabajo, de las oportunidades profesionales y de las condiciones que favorecen el bienestar. Y, por el contrario, quienes ocupan posiciones sin responsabilidades de gestión son los que muestran una visión más crítica.

El cargo marca la diferencia

La salud mental se ha convertido en una preocupación empresarial. El estrés, el agotamiento emocional y la sensación de sobrecarga figuran entre los factores que más preocupan tanto a trabajadores como a departamentos de recursos humanos. Pero, pese a esto, el estudio sugiere que la experiencia diaria de estos problemas no se percibe de igual manera en todos los niveles de las empresas.

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Una infografía de Infobae, con datos de Great Place to Work, muestra la brecha de 23 puntos en España entre directivos (77%) y empleados (54%) sobre la percepción del cuidado de la salud mental en sus empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y por qué ocurre esto? Los expertos apuntan a varios factores. Por ejemplo, que los puestos directivos suelen disfrutar de una mayor autonomía para organizar su trabajo, más capacidad de decisión sobre prioridades y horarios, y un mayor acceso a información estratégica. Además, suelen tener una percepción más clara de los objetivos de la empresa y de su papel dentro de ella. Todo esto puede influir en una valoración más positiva de su entorno laboral.

En el otro extremo, los empleados que ocupan posiciones operativas suelen estar más expuestos a presiones relacionadas con la carga de trabajo, la ejecución de tareas y la supervisión constante. También pueden tener menos margen para influir en decisiones que afectan directamente a su día a día, lo que repercute en su percepción del bienestar dentro de la organización.

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El 80% de las depresiones laborales son responsabilidad de cómo se lidera

La clave está en quién está al mando. El análisis identifica precisamente el liderazgo como uno de los elementos más determinantes para la salud psicológica en el trabajo. La mitad de los trabajadores encuestados ha reconocido que su trabajo les ha provocado episodios de depresión, y cerca del 80% de estos casos están asociados a factores que dependen directamente de la gestión de las personas, como una carga de trabajo excesiva (46,6%), la falta de reconocimiento (10,1%) o experiencias de trato desfavorable (20,2%), según el estudio.

El informe también apunta a que las diferencias de percepción entre directivos y trabajadores pueden convertirse en un riesgo para las propias empresas. Cuando quienes lideran una organización tienen una visión más positiva que la del resto de la plantilla, existe el peligro de que determinados problemas pasen inadvertidos o se infravaloren. Una desconexión que puede afectar a cuestiones como la retención de talento, el compromiso de los empleados o la productividad.

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Además, el estudio también revela que los entornos laborales donde existe una mayor confianza entre empleados y dirección presentan mejores indicadores de bienestar. En estas organizaciones, las diferencias de percepción entre distintos colectivos son menores y los trabajadores muestran niveles más altos de satisfacción, orgullo de pertenencia y compromiso.

Como conclusión, el informe destaca que la salud psicológica en las empresas no se vive igual desde todos los despachos. Mientras que una amplia mayoría de los directivos considera que trabaja en organizaciones que cuidan el bienestar de las personas, apenas algo más de la mitad de los empleados comparte esa percepción. Una diferencia que obliga a las empresas a preguntarse si realmente conocen cómo se sienten quienes sostienen su actividad cada día.

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