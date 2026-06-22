El último adiós al Teniente Murphy de 100% Lucha: la conmovedora despedida de sus colegas y amigos

La imagen muestra a Vicente Viloni y al Teniente Murphy de 100% Lucha, en relación con el reciente adiós a Pablo Más Albert.

La muerte de Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, conmocionó a quienes compartieron el ring y la vida con él. La noticia fue confirmada públicamente por su amigo y excompañero de ciclo, Vicente Viloni, quien utilizó las redes sociales para expresar el dolor por la pérdida. El fallecimiento de Más Albert, quien ganó reconocimiento en la televisión argentina por sus personajes en el recordado programa de catch, generó una ola de mensajes de despedida y recuerdos emotivos de parte de colegas, amigos y fanáticos.

El anuncio de la muerte del luchador, quien tenía 57 años y era profesor de educación física y guardaespaldas, se realizó el domingo 21 de junio. Viloni, cuyo nombre real es Norberto Adrián Fernández, publicó una foto junto a su amigo y un mensaje cargado de emoción: “Lo siento tanto amigo mío... No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí. Se va parte de mi vida”. La noticia se propagó rápidamente y las redes sociales se poblaron de mensajes de afecto hacia quien supo dar vida también a personajes como Sodrak.

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Nacido el 18 de febrero de 1969, Más Albert alcanzó notoriedad en la televisión argentina gracias a 100% Lucha, programa emitido entre 2006 y 2010. En ese ciclo, interpretó a dos personajes principales: el Teniente Murphy y Sodrak, Amo de la Oscuridad. Su trabajo como luchador se complementaba con una vida profesional como profesor de educación física y guardaespaldas, lo que reflejaba su vinculación con el deporte y la actividad física más allá de la pantalla.

El personaje del Teniente Murphy debutó en el primer programa del ciclo, presentado como un militar estadounidense que había desertado del ejército de su país por discrepancias políticas. La narrativa del programa indicaba que la única posibilidad para regresar a Estados Unidos era conquistar el certamen de 100% Lucha. Aunque no logró ganar el campeonato principal, sí obtuvo una victoria relevante al consagrarse en un torneo relámpago de duplas junto a McFloyd en 2007. Más Albert también encarnó a Sodrak, un luchador enmascarado con el apodo de Amo de la Oscuridad, y se mantuvo activo en el ciclo hasta 2008, cuando decidió dar un paso al costado.

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La imagen ilustra al luchador Pablo Más Albert, conocido como Teniente Murphy de 100% Lucha, de pie en un ring con vestimenta militar, bajo un cielo nublado, en una composición conmemorativa que incluye sus años de vida, compartida por el periodista Daniel Zeitún

La repercusión de la noticia se manifestó en mensajes de gran carga emocional por parte de quienes compartieron el backstage y la historia del programa. Viloni sumó en otro mensaje: “Guerrero hasta el final. Hasta pronto amigo mío, descansa en paz”. La despedida se extendió a otros exintegrantes del programa, como Javier Guerrero, quien encarnó a Sir Peter Lawrence. Guerrero expresó: “La verdad no tengo palabras para despedirte querido Amigo y expresar el dolor que tengo. Hoy se me fue un hermano que la vida me regaló. Nunca imaginé Pablo que te iba a despedir. Descansá en paz querido Teniente”.

El relator Osvaldo Príncipi también le dedicó sentidas palabras: “R.I.P. Adiós querido Teniente Steve Murphy. Fue un placer relatar tus luchas y compartir muchas horas fuera del ring. ¡Al ring de Dios!”. Estos mensajes, junto a los de otros colegas y amigos, resaltaron no solo la dedicación y el profesionalismo, sino también su capacidad para forjar lazos profundos con quienes lo rodeaban.

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Daniel Zeitún, periodista y amigo del luchador, compartió un texto extenso donde relató anécdotas y recuerdos personales: “Me llevó horas pensar qué iba a escribir para tu despedida, querido amigo; en primer lugar, porque nunca pensé que te ibas a ir tan pronto; si hasta creo que ésta es una de las tantas jodas a las que nos tenías acostumbrados, a los que te conocíamos desde hace décadas. Para muchos fuiste el Teniente Murphy, el desertor de ’100 por 100 lucha’, allá por el inicio de los 2000; todavía recuerdo las cartulinas que llevábamos los tres Zeitun para alentarte, en el estudio de Telefe, y éramos los únicos que estábamos de tu lado; claro, porque de los luchadores buenos, siempre es más cómodo y fácil ser fanático...”.

El comunicador repasó además el vínculo con Pablo fuera de la televisión, recordando trabajos compartidos como preceptores en el colegio Nicolás Avellaneda, la amistad forjada en años de charlas y encuentros, y la presencia de Más Albert como entrenador de gimnasia: “Voy a extrañar las mil charlas que teníamos, nunca en serio, claro. Porque los amigos que hacemos del humor pesado y de la ironía, un culto, la seriedad nunca iba a estar de nuestro lado. Te fuiste pronto, como se fueron Gerardo y el negro Daniel, también del barrio, y ya estás en otro lado, haciendo un poco de todo lo que sabías hacer, como corresponde a un gran buscavidas. Hasta siempre, amigo, te voy a extrañar. Y hacerlo va a ser realmente una lucha. Abrazo al cielo, loco lindo”.

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El luchador Pablo Más Albert, conocido como Teniente Murphy de 100% Lucha, sostiene el cinturón de campeón durante su despedida en un evento al aire libre.

El impacto de la noticia se reflejó también en la comunidad de seguidores del ciclo, que no tardaron en manifestarse con frases y recuerdos en distintas plataformas. Entre los mensajes se leyeron comentarios como: “Sin exagerar, el luchador más técnico de esa generación. QEPD”, “Condolencias a su familia y la familia luchadora”, “Uno de mis luchadores favoritos, que Dios lo tenga en la gloria”, y “Un guerrero nuevo en el Valhalla, en paz descanse”. Estas expresiones subrayan la huella que Más Albert dejó tanto por sus personajes como por el vínculo con el público.

Durante su tiempo en el programa, se consolidó como un luchador polifacético, capaz de interpretar tanto al Teniente Murphy como al enigmático Sodrak. Su salida del ciclo en 2008 marcó el final de una etapa, pero el recuerdo se mantuvo vigente en quienes compartieron esa experiencia. El propio Viloni, los colegas del ciclo y los seguidores de la lucha libre argentina insisten en que la memoria de Pablo Más Albert permanecerá ligada para siempre a una generación que encontró en el catch televisivo un espacio de entretenimiento y pasión compartida.

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