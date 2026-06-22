Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 22 de junio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de junio el dólar minorista anota un ascenso de 50 pesos o 3,5 por ciento.
En mayo, las exportaciones y la balanza comercial volvieron a marcar un récord histórico, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Frente a ello, los privados proyectan que 2026 va a culminar con un superávit comercial de USD 23.000 millones, lo que traera una mayor alivio en el plano cambiario para el Gobierno. Sin embargo, en relación al Producto Bruto Interno (PBI), el saldo favorable de divisas sería aún más de dos puntos porcentuales inferior a los saldos de 2006 y 2009.
Las últimas ruedas financieras estuvieron influenciadas por el cese de hostilidades en Oriente Medio y las proyecciones sobre las futuras decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de EEUU, ahora al mando de Kevin Warsh.
Con los anuncios de la última semana, en el mercado confían que el Ministerio de Economía podrá cubrir los vencimientos que restan hasta 2027. En la consultora 1816 consideran que el programa financiero para lo que queda del mandato de Javier Milei está cerrado. El propio ministro Luis Caputo lo deslizó al pasar, sin dar detalle.
Una demanda más firme tanto de empresas como de minoristas -que en el período de cobro del medio aguinaldo activan compras en los bancos- contribuyó a ratificar la tendencia alcista para el dólar en junio.