Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 22 de junio

El billete minorista baja cinco pesos a $1.475 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue se sostiene a $1.480

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13:18 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de junio el dólar minorista anota un ascenso de 50 pesos o 3,5 por ciento.

13:18 hsHoy

La Argentina alcanzará un superávit comercial récord de USD 23.000 millones en 2026

Un informe privado proyectó que el saldo marcará un máximo medido en dinero, aunque en relación al PBI estará aún por debajo de niveles previos. La influencia del nivel de actividad y la ayuda en el plano cambiario

El saldo comercial acumulado hasta mayo ya supera ampliamente los registros de 2025, según datos de Invecq.
El saldo comercial acumulado hasta mayo ya supera ampliamente los registros de 2025, según datos de Invecq.

En mayo, las exportaciones y la balanza comercial volvieron a marcar un récord histórico, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Frente a ello, los privados proyectan que 2026 va a culminar con un superávit comercial de USD 23.000 millones, lo que traera una mayor alivio en el plano cambiario para el Gobierno. Sin embargo, en relación al Producto Bruto Interno (PBI), el saldo favorable de divisas sería aún más de dos puntos porcentuales inferior a los saldos de 2006 y 2009.

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13:17 hsHoy

Semana financiera: subió el dólar y cedió el riesgo país, en un momento de ajuste de expectativas financieras

El avance del acuerdo de paz en Oriente Medio presionó a la baja del petróleo y Wall Street operó en alza. El S&P Merval cayó 1,1% y los bonos siguieron firmes. El dólar subió a $1.480 en el Banco Nación, un máximo desde enero

Wall Street volvió a testear nuevos máximos, con resultado dispar para los ADR argentinos.
Wall Street volvió a testear nuevos máximos, con resultado dispar para los ADR argentinos.

Las últimas ruedas financieras estuvieron influenciadas por el cese de hostilidades en Oriente Medio y las proyecciones sobre las futuras decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de EEUU, ahora al mando de Kevin Warsh.

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13:17 hsHoy

Cuántos dólares le faltan a Economía para cubrir los vencimientos hasta fin de 2027: la demanda cambiaria preelectoral es clave

En el círculo rojo confían en que el Gobierno honrará los compromisos, pero temen que la demanda de divisas previa a la hora de las urnas lime las reservas liquidas. Ya no habría ayuda de EEUU, pero hay vía alternativa

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los vencimientos de deuda hasta 2027 están cubiertos, pero el mercado observa la capacidad de intervención oficial.
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los vencimientos de deuda hasta 2027 están cubiertos, pero el mercado observa la capacidad de intervención oficial.

Con los anuncios de la última semana, en el mercado confían que el Ministerio de Economía podrá cubrir los vencimientos que restan hasta 2027. En la consultora 1816 consideran que el programa financiero para lo que queda del mandato de Javier Milei está cerrado. El propio ministro Luis Caputo lo deslizó al pasar, sin dar detalle.

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13:17 hsHoy

El dólar subió 30 pesos en la semana y alcanzó su precio más alto en cinco meses

La divisa subió a $1.461 en la plaza mayorista, con caída del volumen negociado por el feriado en EEUU. Al público en el Banco Nación avanzó a $1.480

El dólar mayorista exhibe una suba mínima de seis pesos o 0,4% en 2026.
El dólar mayorista exhibe una suba mínima de seis pesos o 0,4% en 2026.

Una demanda más firme tanto de empresas como de minoristas -que en el período de cobro del medio aguinaldo activan compras en los bancos- contribuyó a ratificar la tendencia alcista para el dólar en junio.

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Los títulos de deuda ganan 0,3% y el indicador de JP Morgan cede a 422 unidades, mínimo desde abril de 2018. El S&P Merval cede 0,3%, en sintonía con el recorrido dispar de las bolsas internacionales

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