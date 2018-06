El Descamisado publicó el descargo de Favio: "Yo subo y me quiere parar un tipo al que le dije: 'A mí no me parés porque empiezo a los alaridos'. Golpeo la puerta y aviso quién soy; entonces me abren y me piden que me tranquilice diciéndome que ahí no pasaba nada pero al ver el espectáculo me puse a llorar de rodillas. Será de cagón, ¡qué querés! Pero iba a salvar ocho vidas. La única arma que tenía era gritar. Y después ustedes dicen que yo me propuse olvidarme de esos rostros de los torturadores".