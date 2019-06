"Su sueño era casarse de blanco, la fiesta. Yo no tenía problemas en casarme por civil y quería tener hijos pero no pude con lo de la fiesta. Fuimos a ver dos salones. En uno, que era como para 500 personas, me quedé parado en el medio de la pista y me imaginé toda la situación: nosotros bailando el vals en el centro y todas esas personas mirándome. Con sólo imaginarlo me empezaron a transpirar las manos, se me cerró el estómago y empecé a sentir una presión en el pecho que no me dejaba respirar".