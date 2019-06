En la oficina en la que trabaja ahora en Buenos Aires, Luvia recuerda su infancia. A la primera que le contó fue a su mamá, y ella también llamó a Dios: "Su reacción fue abrazarme y empezarle a rezar, que esto no me estuviese sucediendo, que me convirtiera en hombre, en hombre, en hombre. Mis padres no me botaron de casa, pero tampoco aceptaban que yo fuese una mujer trans. Para ellos eso era algo imposible, moralmente incorrecto. Y era algo contra lo que se podía luchar: a la siguiente semana me llevaron a un psicólogo para que me curara. Pero por suerte la persona que me trató sabía del tema y le dijo a mi mamá: 'Esto no se cura: no hay nada que curar'".