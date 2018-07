En la calle y fuera de los ámbitos de privacidad familiar, el fotógrafo ingresó en otros espacios que le son propios a la comunidad trans de Argentina. Uno de ellos es el Bachillerato Popular Trans "Mocha Celis" (que lleva su nombre en honor a una travesti tucumana que no sabía leer ni escribir y fue asesinada por la policía), un instituto que se define como "un espacio educativo inclusivo y no excluyente" -público y gratuito- integrado por aproximadamente 130 estudiantes trans y no trans. Allí, muchas tienen la oportunidad de finalizar sus estudios secundarios para poder después acceder a la universidad.