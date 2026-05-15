Festival del Pulque 2026 en el Edomex: te decimos dónde y cuándo

Esta bebida tradicional está repleta de propiedades que ayudan al bienestar del organismo. Foto:(Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Está listo el Festival del Pulque Tradicional y se convoca a los mexiquenses para que puedan disfrutar de un evento que tendrá degustaciones y eventos musicales.

El evento, organizado por el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura y Turismo a través del Centro Regional de Cultura de Atizapán, busca fortalecer la identidad local y promover el consumo responsable de pulque.

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El festival integra actividades como danza, música en vivo, talleres, ilustración y exhibiciones relacionadas con la historia y elaboración del pulque.

De acuerdo con la convocatoria difundida por las autoridades estatales, la programación incluye presentaciones de grupos locales y charlas enfocadas en la preservación de tradiciones vinculadas a esta bebida fermentada de origen prehispánico.

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Festival impulsa la economía local y preserva tradiciones

Festival del pulque tradicional Atizapán Edomex

El Festival del Pulque Tradicional representa una oportunidad para comerciantes, productores y artistas de la región. Los asistentes podrán degustar variedades de pulque natural y curado, preparados con frutas y sabores populares, así como adquirir productos derivados del maguey y artesanías temáticas.

Además, se espera la participación de cocineros y promotores culturales enfocados en rescatar recetas tradicionales y difundir el valor histórico del pulque.

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Este evento busca la presencia de centenares de personas, favoreciendo la venta directa de alimentos, bebidas y piezas de arte popular.

Las actividades contempladas incluyen talleres para niños y adultos sobre la elaboración del pulque y el uso integral del maguey, así como espacios culturales.

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La nueva efeméride pretende fortalecer la identidad cultural y apoyar a los productores de maguey mediante la promoción de practicas ancestrales. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

La cita es este 31 de mayo en el Mausoleo Adolfo López Mateos, ubicado en Calzada San Mateo Manzana 028, punto emblemático de la zona centro de Atizapán de Zaragoza.

Desde las 11:00 horas, el recinto abrirá sus puertas para ofrecer una muestra de la diversidad cultural y gastronómica de la región, donde el pulque será el protagonista junto a platillos típicos y expresiones artísticas.

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La oferta musical del evento estará a cargo de grupos locales que interpretarán géneros tradicionales y modernos, generando un ambiente festivo en todo momento. El programa contempla la presencia de danzantes y músicos que acompañarán las actividades principales, permitiendo la interacción directa entre público y artistas.

El acceso al festival será gratuito, bajo el objetivo de garantizar la participación de la mayor cantidad de personas y promover la convivencia familiar.

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Pulque, historia y futuro en el Estado de México

Un hombre toma 'pulque' EFE/ Hilda Ríos

El pulque, bebida fermentada obtenida del aguamiel del maguey, forma parte del patrimonio cultural del centro del país. En Atizapán de Zaragoza y municipios vecinos, la producción y consumo de pulque persisten como símbolo de identidad y resistencia comunitaria.

Festivales como este permiten visibilizar el trabajo de productores locales y fortalecer la cadena de valor del maguey, desde el campo hasta la mesa.

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El gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura y Turismo reiteran la invitación a participar en esta jornada de celebración, aprendizaje y disfrute, resaltando que la entrada es libre y el evento está dirigido a todo público.