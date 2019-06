Que no vive la identidad de género con la que ahora se auto percibe como un drama se ve en las palabras que elige para contar su historia: "En cuanto a mis padres, ellos habían observado esta cualidad mía", dice. "Sin embargo, no se hablaba del tema, era algo tácito. Más adelante, cuando afloró esta persona que soy hoy, a ninguno le cayó como una sorpresa desagradable, todo lo contrario. Mi madre me dijo que siempre supo que no tenía una sola hija sino dos, y que ahora me ve mejor que nunca".