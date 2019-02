-En mi caso particular, en 2010, estaba haciendo el corto documental "Furia travesti" junto a Amparo González Aguilar. Ahí conocí a la activista trans Lohana Berkins. Ella me interpeló y me habló de la estigmatización que vivían y de cómo eran representadas en los grandes medios de comunicación. Entonces para darme la oportunidad de filmar me pidió que dibujara a una travesti, para ver cuál era la representación que tenía en mi imaginario. Al notar mi ignorancia, me mandó a leer algunos de sus libros como "La gesta del nombre propio" y "Cumbia, copeteo y lágrimas", que realizó con otras compañeras. Recién ahí, Lohana accedió a hacer el documental pero con la condición de que ellas pudieran participar del relato que se creaba. Con toda la información y datos que arrojaban estos libros, aprendimos que el promedio de vida de una persona trans es de 35 años, que la principal causa de muerte tiene que ver con la violencia policial y callejera y que el 90% quería terminar sus estudios secundarios pero no tenía un espacio dónde poder hacerlo. Ese fue el punto de partida para intentar hacer algo para que pudier estudiar pero entendí que las instituciones tradicionales, por su idiosincrasia burocrática y administrativa, no podían albergarlas sin discriminarlas. Por esa razón, decidimos que había que armar un bachillerato desde cero, dedicado a la población trans, que pueda atender sus problemas y respetar sus identidades. El lanzamiento fue en noviembre del 2011, casi medio año antes que saliera la ley de identidad de género.