No es más que una escena al azar en la vida de Chonino. No es más, también, que una escena en la vida de casi cualquier perro. ¿No está sucediendo eso mismo en alguna plaza en este instante? Hoy, sin embargo, no es igual que todos los días: aunque el perro no lo sabe, en la Argentina se celebra su día. Y es justamente en memoria de Chonino, un pastor alemán que no solo estaba dispuesto a dar la vida por su dueño, sino que además lo hizo. Esta es su historia.