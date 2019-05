Julián, que estaba en el fondo arreglando un auto, no escuchó la conversación pero vio la cara de desconcierto de su mujer. Cuando le pasó el teléfono, Romina repitió: "Bueno, no se lo tomen a mal, no me animé a decírtelo el otro día. Yo quiero ser la mujer que engendre el bebé de ustedes".