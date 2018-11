El "alquiler de vientre" en Estados Unidos tampoco fue una opción (hoy cuesta alrededor de 200.000 dólares). "Entonces yo pregunté: '¿y por qué no en Argentina?'", cuenta Leonardo. Era 2012 y el tema estaba en un limbo: "No estaba prohibido y, todo lo que no está prohibido, está permitido". Hasta ese momento, ninguna pareja de varones en la Argentina había tenido un hijo de esta manera.