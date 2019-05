"Un varón que dice que va a ser candidato encuentra una red rápidamente cuando busca recursos para su campaña. Son redes que ya están consolidadas porque hace muchísimos años que son los protagonistas. En cambio, cuando las mujeres queremos ocupar determinado lugar no nos miran de la misma manera: si no venís con el aval de un hombre no está bien visto, todavía se supone que estamos sólo para acompañar los proyectos de ellos", sigue Martínez, que es coordinadora de la Red.