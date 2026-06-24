Camioneta cae sobre el acceso a la estación del Metropolitano tras impacto con auto deportivo en el Cercado de Lima

Un accidente ocurrido en la madrugada provocó la caída de una camioneta sobre la rampa de acceso peatonal de la estación Central del Metropolitano, en el centro de Lima. El incidente, que involucró a un vehículo deportivo de lujo y una camioneta negra, dejó severos daños materiales, aunque no se reportaron víctimas fatales.
La situación se produjo cuando la camioneta, identificada con la placa CBU-653 y conducida por un hombre de 66 años, transitaba por la avenida Paseo de los Héroes Navales en dirección sur. Un auto deportivo de color turquesa realizó una maniobra brusca al cerrarle el paso a la camioneta, lo que ocasionó que el conductor, al intentar esquivarlo, perdiera el control y cayera varios metros hasta la rampa peatonal de la estación Central.
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El impacto destruyó la baranda metálica y parte de la estructura de concreto, generando un riesgo inmediato para los peatones que circulan por esa zona, especialmente en horas pico. Las imágenes del lugar mostraron la magnitud del daño, con varios tramos de la baranda completamente desprendidos y escombros esparcidos en el acceso peatonal.
Estación Central se encuentra operativa
Tras el incidente, personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) activó los protocolos de emergencia y acordonó el área dañada con cintas de seguridad para evitar el paso de peatones. El área de Soporte y Mantenimiento de la ATU realizó labores inmediatas para asegurar la zona y restablecer la seguridad.
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El conductor de la camioneta fue auxiliado por equipos de emergencia y resultó ileso a pesar de la magnitud del accidente. El retiro del vehículo accidentado requirió la intervención de una grúa, permitiendo que el servicio en la estación Central se mantuviera operativo y los pasajeros pudieran utilizar el Metropolitano en las primeras horas del día.
Investigación y medidas de prevención
Las primeras versiones recogidas en el lugar señalaron que la camioneta circulaba a velocidad moderada antes del choque. El deportivo, que habría realizado la maniobra peligrosa, podría haber estado involucrado en carreras clandestinas o “piques” en la zona. Las autoridades investigan esta posibilidad a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el Paseo de la República.
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Ambos conductores fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde pasaron por las diligencias del médico legista mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y causas precisas del accidente.
Este ingreso es uno de los principales para el acceso a la estación subterránea. La camioneta quedó destrozada, tal y como se evidencia en las cámaras de Latina Noticias.
Canales de ayuda
- El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda atención médica prehospitalaria y traslados de emergencia en la ciudad. El número de contacto para emergencias médicas es el 106.
- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes de tránsito. El número de contacto es el 116.
- La Policía Nacional del Perú (PNP) responde ante situaciones de seguridad ciudadana, accidentes viales y otros incidentes de emergencia. El número de contacto es el 105.
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