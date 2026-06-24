Chocaron un camión y una camioneta en Acceso Oeste: hay dos heridos

Chocaron un camión y una camioneta: hay dos heridos en el lugar

Un accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de este miércoles en el Acceso Oeste provocó importantes demoras en dirección a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Hay dos personas heridas.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 46,36, en jurisdicción de General Rodríguez, donde por causas que aún se investigan colisionaron frontalmente un camión y una camioneta.

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Como consecuencia del impacto, dos personas sufrieron heridas y fueron asistidas por los servicios de emergencia en el lugar.

Según los primeros reportes, el choque se produjo en sentido hacia CABA, lo que generó complicaciones para quienes circulaban por la autopista. Además, los carriles rápidos permanecieron restringidos en ambos sentidos.

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Las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por la zona.