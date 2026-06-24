Qatar afirmó que la comunicación directa entre Irán y Estados Unidos es esencial para evitar incidentes en el estrecho de Ormuz

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, interviene antes de una reunión cuatripartita entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar en el complejo hotelero de lujo Burgenstock (REUTERS)

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, afirmó que Doha ya prepara la reanudación de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, mientras los mediadores trabajan para garantizar la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y consolidar la tregua de 60 días pactada por ambas partes.

En una entrevista con el Financial Times, el jefe de gobierno catarí explicó que uno de los elementos centrales del acuerdo es una línea directa de comunicación destinada a evitar incidentes en la estratégica vía marítima. Según indicó, el mecanismo busca combatir la “desinformación” y coordinar el retiro de minas colocadas durante el conflicto.

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El dirigente catarí señaló que algunos actores podían intentar interferir en las comunicaciones con los buques que atraviesan el estrecho. Según relató, los barcos podían recibir advertencias falsas como: “‘Retrocedan, vamos a disparar, somos la Guardia Revolucionaria Islámica [IRGC]’".

“Eso es lo que nos encontramos a veces”, afirmó. “Por lo tanto, el propósito de la línea directa es asegurar que cualquier barco que reciba algún tipo de amenaza sea verificado por Irán... y que se le permita pasar a salvo”.

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Consultado sobre posibles sectores opuestos al entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán, el primer ministro sostuvo: “Siempre habrá gente a la que no le guste el acuerdo y gente que intente sabotearlo. Eso ocurre en cualquier conflicto, independientemente de la parte implicada”.

La reapertura del estrecho de Ormuz constituye uno de los puntos fundamentales del memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán. El acuerdo también busca aliviar las tensiones en los mercados energéticos internacionales tras varios meses de enfrentamientos.

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El dirigente catarí señaló que algunos actores podían intentar interferir en las comunicaciones con los buques que atraviesan el estrecho (REUTERS)

Al-Thani informó que Qatar ya comenzó a preparar su flota de buques metaneros para reactivar las exportaciones suspendidas durante la guerra. “En pocas semanas, la producción volverá a la normalidad, salvo en la planta dañada”, declaró. “Nuestros equipos llevan ya varias semanas movilizados. QatarEnergy se está preparando para reanudar las operaciones tan pronto como la situación en el estrecho se normalice”.

Qatar, junto con Pakistán, actuó como mediador en las conversaciones de alto nivel celebradas en Suiza entre representantes estadounidenses e iraníes. Doha también espera que el tránsito marítimo recupere progresivamente los niveles previos al conflicto durante las primeras semanas posteriores a la entrada en vigor del acuerdo.

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No obstante, el primer ministro advirtió que QatarEnergy solo levantará la cláusula de fuerza mayor cuando existan garantías suficientes para operar con seguridad. La compañía suspendió su producción pocos días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras un ataque con drones contra la planta de GNL de Ras Laffan.

Posteriormente, otro ataque iraní provocó graves daños en instalaciones que representaban alrededor del 17% de la producción de GNL del emirato. QatarEnergy estimó que las reparaciones podrían extenderse durante varios años.

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El cierre de Ormuz también afectó las exportaciones energéticas del Golfo. Aunque Qatar logró enviar algunos cargamentos de GNL a Pakistán mediante una coordinación especial con Irán, la mayoría de los embarques permanecieron paralizados debido a las restricciones sobre la navegación.

Según el acuerdo alcanzado en Suiza, Irán debía reabrir gradualmente el estrecho sin imponer peajes a los barcos y permitir el retiro de minas durante los primeros 30 días de la extensión del alto el fuego. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el sábado el cierre del paso marítimo tras los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano.

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QatarEnergy suspendió su producción pocos días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras un ataque con drones contra la planta de GNL de Ras Laffan (REUTERS)

A pesar de ello, Al-Thani aseguró que el estrecho sigue abierto. Según explicó, los mediadores consultaron a funcionarios iraníes, quienes les comunicaron que no existía ninguna orden oficial para bloquear la navegación.

El jefe de gobierno catarí estimó que el tráfico marítimo podría regresar a los niveles previos a la guerra cuando se cumplan 30 días de la firma del memorando. Sin embargo, reconoció que la recuperación de la confianza demandará más tiempo. “No se puede normalizar de un día para otro, y requerirá mucho esfuerzo”, afirmó.

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El memorando también prevé la extensión por 60 días del alto el fuego vigente desde el 8 de abril y el inicio de nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Estados Unidos informó además que Teherán aceptó recibir nuevamente a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Washington acompañó el acuerdo con una exención temporal que permite a Irán exportar petróleo hasta el 21 de agosto, una medida destinada a respaldar el proceso diplomático.

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Al-Thani advirtió que las consecuencias económicas del conflicto continuarán durante los próximos meses incluso si el estrecho de Ormuz recupera plenamente su funcionamiento. Según señaló, podrían registrarse faltantes de fertilizantes, urea, productos petroquímicos y helio.

Al-Thani aseguró que el estrecho sigue abierto (REUTERS)

“Hemos evitado que los daños se agravaran y se extendieran. Pero el impacto de esos daños también tardará en manifestarse”, sostuvo. “Veremos las consecuencias en septiembre u octubre”.

El primer ministro también rechazó la posibilidad de que Irán cobre tasas a los barcos que atraviesan Ormuz. “Esto contraviene el protocolo internacional. Para un país como Qatar, es nuestro único corredor marítimo”, afirmó.

Respecto de las negociaciones de largo plazo entre Washington y Teherán, Al-Thani consideró que el entendimiento alcanzado en Suiza solo constituye el inicio de un proceso más amplio.

“Ahora es cuando empieza el verdadero trabajo”, declaró.

Finalmente, expresó su expectativa de que el diálogo contribuya a construir un marco de seguridad regional entre Irán y los países del Golfo.

“Parte de lo que estamos haciendo ahora, como países de la región, es crear este marco de seguridad regional entre nosotros e Irán”, afirmó. “Esperamos que esto propicie la cooperación económica en el futuro entre todos nosotros, para devolver la estabilidad a la región”.