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¿Quiénes son los máximos goleadores históricos de República Checa? Este es su historial en Mundiales

Con los goles de Michal Sadílek y Ladislav Krejčí en los primeros partidos, los checos llegarán al Estadio Ciudad de México con la meta de añadir más nombres a la lista

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Cinco maniquíes sin rostro con camisetas rojas, pantalones cortos azul oscuro y medias azul oscuro. Fondo con el escudo de la República Checa.
Con el boleto a dieciseisavos en juego ante México, el repaso histórico de Chequia resalta una tradición de delanteros y mediocampistas decisivos. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

La Selección de República Checa afrontará este 24 de junio su duelo decisivo ante México en el Estadio Azteca con la incógnita puesta en la capacidad de sus goleadores históricos.

El peso de los nombres importantes y la eficacia frente al arco han definido el rumbo del equipo en las grandes competencias.

Ladislav Krejci anotó el primer gol de Chequia en este Mundial 2026 con homenaje a Tomáš Rosický, tras 20 años de ausencia en la máxima justa. REUTERS/Paul Childs
Ladislav Krejci anotó el primer gol de Chequia en este Mundial 2026 con homenaje a Tomáš Rosický, tras 20 años de ausencia en la máxima justa. REUTERS/Paul Childs

El repaso por los máximos anotadores checos revela la importancia de cada generación en la evolución de la ofensiva nacional. Con la clasificación a dieciseisavos en juego, la historia goleadora adquiere un valor especial para el plantel actual.

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Los máximos goleadores históricos de República Checa

El primer lugar de la lista pertenece al histórico Jan Koller, autor de 55 goles en 91 partidos, seguido por Milan Baroš con 41 y Antonin Puc con 34. Zdénék Nehoda y Pavel Kuka completan el top cinco con 31 y 29 goles, respectivamente.

En la historia reciente también destacan mediocampistas como Tomáš Rosický y Pavel Nedvěd, quienes aportaron goles y liderazgo desde el medio campo.

  • Jan Koller: 55 goles
  • Milan Baroš: 41 goles
  • Antonin Puc: 34 goles
  • Zdénék Nehoda: 31 goles
  • Pavel Kuka: 29 goles
  • Patrik Schick: 26 goles
  • Tomáš Rosický: 23 goles
  • Pavel Nedvěd: 18 goles
Tomáš Rosický y Pavel Nedvěd destacan como mediocampistas que aportaron goles y liderazgo en la Selección de República Checa.(X/Czech Republic)
Tomáš Rosický y Pavel Nedvěd destacan como mediocampistas que aportaron goles y liderazgo en la Selección de República Checa.(X/Czech Republic)

Así, estos registros muestran una tradición sostenida por delanteros y mediocampistas que han marcado época en la Selección.

Jan Koller: el símbolo de la ofensiva checa

Jan Koller es el referente por excelencia en la historia del gol checo. Su impacto se explica tanto por su récord anotador como por su presencia dominante en el área rival.

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De portero en sus inicios a máximo artillero nacional, Koller fue protagonista en clubes europeos y pieza central en la Selección:

  • Su capacidad goleadora lo llevó a disputar tres Eurocopas y una Copa Mundial.
  • Formó una dupla temible con Baroš en la Euro 2004.
  • Su único gol mundialista llegó en Alemania 2006.
Jan Koller pasó de ser portero en sus inicios a convertirse en el máximo referente ofensivo de Chequia con 55 goles en 91 partidos. (X/ Czech Republic)
Jan Koller pasó de ser portero en sus inicios a convertirse en el máximo referente ofensivo de Chequia con 55 goles en 91 partidos. (X/ Czech Republic)

Koller representa un modelo a seguir para los atacantes checos, siendo un punto de comparación obligatorio en cada nueva generación.

Goleadores checos en los Mundiales

En citas mundialistas, la historia de República Checa, antes Checoslovaquia, destaca por figuras que lograron convertir en los escenarios más exigentes.

Oldřich Nejedlý lidera con 7 goles, seguido por Tomáš Skuhravý con 5. Tomáš Rosický y Jan Koller sumaron 2 y 1 gol respectivamente en Alemania 2006.

  • Oldřich Nejedlý: 7 goles en Mundiales
  • Tomáš Skuhravý: 5 goles
  • Tomáš Rosický: 2 goles
  • Jan Koller: 1 gol
  • Michal Sadílek y Ladislav Krejčí: goles en 2026
Las miradas en el partido contra México se centrarán en Patrick Schick quien, pese a ser el máximo artillero actual, no se ha estrenado con gol en este Mundial 2026. REUTERS/Claudia Greco
Las miradas en el partido contra México se centrarán en Patrick Schick quien, pese a ser el máximo artillero actual, no se ha estrenado con gol en este Mundial 2026. REUTERS/Claudia Greco

En el Mundial 2026, Michal Sadílek y Ladislav Krejčí han sido los anotadores más recientes. Sin embargo, se mantiene una gran expectativa sobre Patrik Schick, quien llega al partido contra la Selección Mexicana como la principal carta ofensiva y aún no se ha estrenado.

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