Masivo corte de luz en Avellaneda: 33.000 hogares quedaron sin servicio en medio de la ola de frío

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi 33.000 usuarios de Edesur del sur del conurbano, en su mayoría del partido de Avellaneda, quedaron sin servicio eléctrico sobre las 7 de la mañana del miércoles, en medio de una ola de bajas temperaturas que golpea al AMBA.

Según la información del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), los usuarios damnificados se concentraron en las localidades de Avellaneda, Gerli, Piñeyro, Sarandí y Dock Sud. También hubo cortes en otros partidos como Florencio Varela, por problemas en la subestación Bosques, y en Lanús. Sobre las 8 de la mañana, la cantidad de hogares sin luz se redujo a 21.000, se indicó en la web del organismo regulador.

PUBLICIDAD

La empresa Edesur admitió el problema en un posteo publicado en su cuenta de X: “Esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda.Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas!”.

Los cortes coinciden con pronósticos de bajas temperaturas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó días con bajas temperaturas, predominio de nubosidad y ausencia de precipitaciones significativas. El parte oficial detalla una tendencia marcada por jornadas frías, con oscilaciones leves en las máximas y mínimas, y solo ráfagas aisladas para el cierre del período.

PUBLICIDAD

Para hoy se esperan temperaturas que oscilan entre 4°C de mínima y 12°C de máxima en la Ciudad y el conurbano. Durante la jornada, el viento sopla del oeste con intensidades entre 13 y 22 km/h, sin registro de ráfagas destacadas.

Noticia en desarrollo