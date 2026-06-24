Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Hoy, miércoles 24 de junio, inicia la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 con partidos imperdibles. Dieciocho selecciones lucharán para obtener su clasificación a la etapa final de la competencia internacional.

El arranque de la VNL masculina dejó a Brasil y Japón como los equipos más sólidos de la competencia. Ambos seleccionados finalizaron la primera semana en la cima de la tabla tras conseguir cuatro triunfos consecutivos, sumando 11 puntosy mostrando un rendimiento consistente frente a sus rivales.

Resultados de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Miércoles 24 de junio

06:00 horas | Bulgaria vs Italia

06:00 horas | China vs Turquía

06:30 horas | Serbia vs Japón

09:30 horas | Argentina vs Alemania

09:30 horas | Brasil vs Ucrania

10:00 horas | Estados Unidos vs Cuba

13:00 horas | Polonia vs Bélgica

13:30 horas | Eslovenia vs Canadá

13:30 horas | Francia vs Irán

Jueves 25 de junio

09:30 horas | China vs Bélgica

09:30 horas | Ucrania vs Italia

10:00 horas | Irán vs Estados Unidos

13:00 horas | Polonia vs Turquía

13:30 horas | Francia vs Cuba

13:30 horas | Eslovenia vs Bulgaria

Viernes 26 de junio

09:30 horas | China vs Argentina

09:30 horas | Ucrania vs Canadá

10:00 horas | Irán vs Japón

13:00 horas | Bélgica vs Alemania

13:00 horas | Brasil vs Italia

13:30 horas | Serbia vs Cuba

Sábado 27 de junio

09:30 horas | Bulgaria vs Canadá

10:00 horas | Estados Unidos vs Japón

10:00 horas | Polonia vs Alemania

13:30 horas | Francia vs Serbia

13:30 horas | Turquía vs Argentina

13:30 horas | Eslovenia vs Brasil

Domingo 28 de junio

06:00 horas | China vs Alemania

06:00 horas | Bulgaria vs Ucrania

06:30 horas | Irán vs Cuba

09:30 horas | Bélgica vs Turquía

09:30 horas | Canadá vs Brasil

10:00 horas | Francia vs Japón

13:00 horas | Polonia vs Argentina

13:30 horas | Serbia vs Estados Unidos

13:30 horas | Eslovenia vs Italia

*Horarios ajustados a la hora peruana

Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. (volleyballworld)

Dónde ver la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

La transmisión de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 en Perú está asegurada a través de la plataforma oficial VBTV, propiedad de Volleyball World. Este servicio permite a los suscriptores ver todos los partidos en vivo y acceder a repeticiones, estadísticas detalladas y contenidos exclusivos relacionados con el torneo. El costo mensual es de USD 9,99, ofreciendo acceso completo tanto a la fase preliminar como a la final.

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Quienes contraten el servicio pueden disfrutar de los encuentros en múltiples dispositivos. VBTV es compatible con teléfonos y tabletas tanto de Apple como de Android, además de televisores inteligentes como Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV y LG TV, así como navegadores web. La opción de reproducir el contenido en hasta dos dispositivos de manera simultánea resulta especialmente útil para quienes deseen compartir la cuenta o seguir más de un partido al mismo tiempo.

Para quienes prefieren alternativas televisivas, DSports y la plataforma digital DGO también transmitirán una selección de partidos, dependiendo de la programación diaria. Esta oferta permite a los aficionados elegir entre diferentes opciones para no perderse los encuentros más destacados de la jornada.

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Además de las transmisiones, los seguidores pueden mantenerse informados sobre los resultados, posiciones, cronogramas y detalles de cada fecha a través de la cobertura semanal de Infobae Perú. El medio actualiza constantemente la información clave de la VNL 2026, facilitando el seguimiento de la competencia para el público peruano.

VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, transmite todos los partidos de la VNL Masculina 2026. Crédito: VNL