Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

Hoy, miércoles 24 de junio, inicia la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 con partidos imperdibles. Dieciocho selecciones lucharán para obtener su clasificación a la etapa final de la competencia internacional.
El arranque de la VNL masculina dejó a Brasil y Japón como los equipos más sólidos de la competencia. Ambos seleccionados finalizaron la primera semana en la cima de la tabla tras conseguir cuatro triunfos consecutivos, sumando 11 puntosy mostrando un rendimiento consistente frente a sus rivales.
Resultados de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026
Miércoles 24 de junio
- 06:00 horas | Bulgaria vs Italia
- 06:00 horas | China vs Turquía
- 06:30 horas | Serbia vs Japón
- 09:30 horas | Argentina vs Alemania
- 09:30 horas | Brasil vs Ucrania
- 10:00 horas | Estados Unidos vs Cuba
- 13:00 horas | Polonia vs Bélgica
- 13:30 horas | Eslovenia vs Canadá
- 13:30 horas | Francia vs Irán
Jueves 25 de junio
- 09:30 horas | China vs Bélgica
- 09:30 horas | Ucrania vs Italia
- 10:00 horas | Irán vs Estados Unidos
- 13:00 horas | Polonia vs Turquía
- 13:30 horas | Francia vs Cuba
- 13:30 horas | Eslovenia vs Bulgaria
Viernes 26 de junio
- 09:30 horas | China vs Argentina
- 09:30 horas | Ucrania vs Canadá
- 10:00 horas | Irán vs Japón
- 13:00 horas | Bélgica vs Alemania
- 13:00 horas | Brasil vs Italia
- 13:30 horas | Serbia vs Cuba
Sábado 27 de junio
- 09:30 horas | Bulgaria vs Canadá
- 10:00 horas | Estados Unidos vs Japón
- 10:00 horas | Polonia vs Alemania
- 13:30 horas | Francia vs Serbia
- 13:30 horas | Turquía vs Argentina
- 13:30 horas | Eslovenia vs Brasil
Domingo 28 de junio
- 06:00 horas | China vs Alemania
- 06:00 horas | Bulgaria vs Ucrania
- 06:30 horas | Irán vs Cuba
- 09:30 horas | Bélgica vs Turquía
- 09:30 horas | Canadá vs Brasil
- 10:00 horas | Francia vs Japón
- 13:00 horas | Polonia vs Argentina
- 13:30 horas | Serbia vs Estados Unidos
- 13:30 horas | Eslovenia vs Italia
*Horarios ajustados a la hora peruana
Dónde ver la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026
La transmisión de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 en Perú está asegurada a través de la plataforma oficial VBTV, propiedad de Volleyball World. Este servicio permite a los suscriptores ver todos los partidos en vivo y acceder a repeticiones, estadísticas detalladas y contenidos exclusivos relacionados con el torneo. El costo mensual es de USD 9,99, ofreciendo acceso completo tanto a la fase preliminar como a la final.
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Quienes contraten el servicio pueden disfrutar de los encuentros en múltiples dispositivos. VBTV es compatible con teléfonos y tabletas tanto de Apple como de Android, además de televisores inteligentes como Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV y LG TV, así como navegadores web. La opción de reproducir el contenido en hasta dos dispositivos de manera simultánea resulta especialmente útil para quienes deseen compartir la cuenta o seguir más de un partido al mismo tiempo.
Para quienes prefieren alternativas televisivas, DSports y la plataforma digital DGO también transmitirán una selección de partidos, dependiendo de la programación diaria. Esta oferta permite a los aficionados elegir entre diferentes opciones para no perderse los encuentros más destacados de la jornada.
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Además de las transmisiones, los seguidores pueden mantenerse informados sobre los resultados, posiciones, cronogramas y detalles de cada fecha a través de la cobertura semanal de Infobae Perú. El medio actualiza constantemente la información clave de la VNL 2026, facilitando el seguimiento de la competencia para el público peruano.
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