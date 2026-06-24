Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Los equipos de rescate transportan a una persona herida hallada bajo los escombros de un bloque de pisos alcanzado por un ataque aéreo ruso, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kharkiv, el 20 de junio de 2026 (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Durante la noche del martes y la mañana del miércoles, un nuevo ataque de Rusia contra Ucrania dejó un muerto al este del país, en Kharkiv. Un bombardeo nocturno con drones sobre la ciudad de Balakliya, en la región ucraniana, causó la muerte de una mujer de 56 años, de acuerdo con Oleg Synegubov, jefe de la administración militar regional. Durante el mismo ataque, una mujer de 21 años sufrió una “reacción de estrés agudo”, y se reportaron incendios y daños en viviendas.

Por otra parte, en Sebastopol, ciudad bajo control ruso en Crimea, un ataque atribuido a fuerzas ucranianas dejó a la ciudad sin suministro eléctrico, según informó el gobernador Mikhail Razvozhayev. Razvozhayev exhortó a la población a reservar el uso de teléfonos para comunicaciones de emergencia, con el fin de evitar la sobrecarga de la red eléctrica. “El enemigo vuelve a atacar a traición, intentando privarnos de unas condiciones de vida normales y sembrar el pánico”, escribió el gobernador en Telegram.

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Crimea fue anexada por Rusia en 2014 y constituye un punto logístico clave en el conflicto. Ucrania ataca regularmente el territorio con misiles y drones. Mientras tanto, Rusia mantiene una campaña diaria de bombardeos sobre Ucrania con drones y misiles desde el inicio de la invasión, que ya cumple cinco años. Ucrania ha incrementado sus propios ataques, dirigiéndose con frecuencia a depósitos de petróleo y refinerías en territorio ruso, que, según Kiev, financian el esfuerzo de guerra ruso.

En las últimas semanas, Moscú intensificó sus ataques contra Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania: bombas rusas impactaron el sábado pasado un edificio de apartamentos y provocó la muerte de al menos una persona y dejó otras nueve heridas, entre ellos un niño de 6 años.

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Varios rescatistas trasladan un cuerpo que retiraron de entre los escombros de un edificio de apartamentos tras un ataque ruso con misiles en Kharkiv, Ucrania, el sábado 20 de junio de 2026 (AP Foto/Andrii Marienko)

El alcalde Ihor Terekhov comunicó en Telegram que, horas después del ataque, se recuperó un cuerpo de entre los escombros. Las bombas alcanzaron un edificio de baja altura en el distrito de Kholodnohirskiy durante la madrugada.

El jefe de la administración regional, Syniehubov, precisó que al menos nueve personas resultaron heridas y cinco de ellas permanecieron hospitalizadas. En otro ataque registrado el viernes por la noche, un dron ruso impactó un vehículo civil en otra zona de Kharkiv, causando la muerte de un hombre y heridas a la conductora, según añadió Syniehubov.

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Las hostilidades rusas circulan por la misma vía que las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien insiste en continuar con la invasión ya que no están dadas, bajo su mirada, las condiciones optimas para negociar la paz en Ucrania.

Por este motivo, el líder del Kremlin descartó el martes cualquier acercamiento con Ucrania para negociar el fin de la guerra, argumentando que la reciente solicitud de diálogo directo realizada por el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky no generó condiciones favorables para entablar negociaciones ni para un encuentro personal entre ambos líderes.

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Putin afirma que no hay condiciones para negociar con Zelenski tras un ataque ucraniano contra una residencia estudiantil, y lo vincula a la carta abierta que el mandatario ucraniano publicó el 5 de junio.

Zelensky había presentado la propuesta en una carta abierta dirigida al Kremlin y publicada el 5 de junio, en la que exigía un alto el fuego inmediato y un encuentro cara a cara con Putin. En ese mensaje, también afirmó que “los rusos están cansados tanto de él como de la guerra”.

Durante el Foro Económico de San Petersburgo, Putin calificó la carta como un “papelito” y la describió como “grosera en partes”. A su vez, sostuvo que ese tipo de comunicados no allanan el camino hacia la paz y los vinculó a un ataque con drones ucraniano contra una residencia estudiantil en Starobilsk ocurrido tres días después de la carta.

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“No, ese tipo de comunicados no crean las condiciones necesarias”, afirmó Putin en respuesta a un militar que le consultó sobre la posibilidad de negociaciones. “¿A qué se reducen, al fin y al cabo? A crear, por el contrario, cierto potencial de conflicto”, agregó, y cuestionó las intenciones de Kiev al señalar que, mientras se habla de encuentros personales, “tres días después” ocurre un ataque como el de Starobilsk.

(Con información de AFP)