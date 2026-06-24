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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 24 de junio, partidos, clasificados y definiciones de grupos

La jornada del miércoles presenta los primeros encuentros decisivos del certamen. Algunos buscarán asegurar su lugar en la siguiente fase, mientras que otros se juegan todo

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Comienza la última fecha de la fase de grupos del Mundial (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Comienza la última fecha de la fase de grupos del Mundial (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Comienza la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y las emociones están a flor de piel con lo que serán las primeras definiciones. El día presenta seis encuentros que, en simultáneo, delimitarán los destinos de varias selecciones y sus futuros dentro del certamen.

La selección de México esta noche buscará cerrar una fase de grupos perfecta por primera vez en su historia cuando se mida ante República Checa. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México. El Tri clasificó primero en su zona y no peligra su puesto.

Colombia, por su parte, anoche venció 1-0 a la RD Congo y aseguró su lugar en los 32avos de final. En un Estadio Akron repleto, los dirigidos por Néstor Lorenzo sufrieron más de lo esperado, pero lograron llevarse la victoria por la mínima gracias al tanto de Daniel Muñoz. En la última fecha definirán ante Portugal para ver quién se queda con el primer puesto del grupo.

En cuanto a la selección argentina, este miércoles continuarán con los entrenamientos en Kansas pensando en el duelo del próximo sábado ante Jordania. Lionel Scaloni planea darle descanso a los titulares y rotar con el resto del plantel. La jornada, también, está marcada por el cumpleaños número 39 de Lionel Messi.

España comenzó con otra jornada de entrenamientos intensivos en su base en Chattanooga pensando en la “final anticipada” que tendrá este viernes cuando se enfrente a Uruguay. Los dirigidos por Luis de la Fuente están clasificados, pero una catastrófica serie de resultados podría dejarlos segundos o incluso mandarlos al lote de los mejores terceros.

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Los partidos del día

Suiza vs. Canadá

  • México: 13:00
  • Colombia: 14:00
  • Argentina: 16:00
  • España: 21:00

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Bosnia y Herzegovina vs. Catar

  • México: 13:00
  • Colombia: 14:00
  • Argentina: 16:00
  • España: 21:00

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Marruecos vs. Haití

  • México: 16:00
  • Colombia: 17:00
  • Argentina: 19:00
  • España: 00:00 (jueves)

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Escocia vs. Brasil

  • México: 16:00
  • Colombia: 17:00
  • Argentina: 19:00
  • España: 00:00 (jueves)

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Sudáfrica vs. Corea del Sur

  • México: 19:00
  • Colombia: 20:00
  • Argentina: 22:00
  • España: 03:00 (jueves)

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República Checa vs. México

  • México: 19:00
  • Colombia: 20:00
  • Argentina: 22:00
  • España: 03:00 (jueves)

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Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

09:54 hsHoy

Javier Aguirre descansará a Brian Gutiérrez vs República Checa: así quedaría el once de México

Previo al último duelo de fase grupos, Aguirre confirmó sus primeros dos movimientos en la alineación del Tri

Aguirre confirmó que descansará ante Chequia al mediocampista de Chivas. Reuters.
Aguirre confirmó que descansará ante Chequia al mediocampista de Chivas. Reuters.

La Selección Mexicana cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 frente a República Checa con algunos ajustes en su alineación.

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09:53 hsHoy

El premio que Scaloni le dio a los jugadores de la selección argentina después de los dos triunfos en el Mundial

El entrenador de la Albiceleste tomó una importante decisión con el plantel luego de las victorias ante Argelia y Austria

Lionel Scaloni decidió liberar al plantel hasta mañana (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Lionel Scaloni decidió liberar al plantel hasta mañana (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La selección argentina atraviesa un presente casi inmejorable: tras las victorias frente a Argelia y Austria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a los 16avos de final y aseguró el primer puesto del Grupo J, a falta del tercer choque contra Jordania, donde se abre la posibilidad de rotación y descanso para los titulares pensando ya en los duelos de eliminación directa.

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09:52 hsHoy

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial tras finalizar la segunda fecha

A falta de una jornada por grupo, la Copa del Mundo se puso al rojo vivo y ya se palpitan los duelos de la siguiente ronda

Las principales figuras del mundo del fútbol pujan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las principales figuras del mundo del fútbol pujan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el choque entre Colombia y República Democrática del Congo, la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México puso su punto final y ya se comienza a palpitar la última fecha, que marcará los cruces definitivos de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de participantes.

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09:52 hsHoy

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Con anotación de Daniel Muñoz en el minuto 76, la Tricolor resolvió un partido lleno de opciones desperdiciadas y un rival muy defensivo, lo que llevó al límite el trabajo ofensivo de los cafeteros

Daniel Muñoz marcó el único tanto, en el segundo tiempo, para darle los tres puntos a los dirigidos por Néstor Lorenzo y el tiquete a los dieciseisavos de final - crédito TyC Sports

La Selección Colombia volvió a demostrar su capacidad de salir adelante en partidos complicados, ante rivales muy cerrados en defensa y con múltiples opciones fallidas, pero nunca sin dejar el pie afuera del acelerador para avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

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