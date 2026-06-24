Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 24 de junio, partidos, clasificados y definiciones de grupos

Comienza la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y las emociones están a flor de piel con lo que serán las primeras definiciones. El día presenta seis encuentros que, en simultáneo, delimitarán los destinos de varias selecciones y sus futuros dentro del certamen.
La selección de México esta noche buscará cerrar una fase de grupos perfecta por primera vez en su historia cuando se mida ante República Checa. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México. El Tri clasificó primero en su zona y no peligra su puesto.
Colombia, por su parte, anoche venció 1-0 a la RD Congo y aseguró su lugar en los 32avos de final. En un Estadio Akron repleto, los dirigidos por Néstor Lorenzo sufrieron más de lo esperado, pero lograron llevarse la victoria por la mínima gracias al tanto de Daniel Muñoz. En la última fecha definirán ante Portugal para ver quién se queda con el primer puesto del grupo.
En cuanto a la selección argentina, este miércoles continuarán con los entrenamientos en Kansas pensando en el duelo del próximo sábado ante Jordania. Lionel Scaloni planea darle descanso a los titulares y rotar con el resto del plantel. La jornada, también, está marcada por el cumpleaños número 39 de Lionel Messi.
España comenzó con otra jornada de entrenamientos intensivos en su base en Chattanooga pensando en la “final anticipada” que tendrá este viernes cuando se enfrente a Uruguay. Los dirigidos por Luis de la Fuente están clasificados, pero una catastrófica serie de resultados podría dejarlos segundos o incluso mandarlos al lote de los mejores terceros.
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Los partidos del día
Suiza vs. Canadá
- México: 13:00
- Colombia: 14:00
- Argentina: 16:00
- España: 21:00
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Bosnia y Herzegovina vs. Catar
- México: 13:00
- Colombia: 14:00
- Argentina: 16:00
- España: 21:00
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Marruecos vs. Haití
- México: 16:00
- Colombia: 17:00
- Argentina: 19:00
- España: 00:00 (jueves)
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Escocia vs. Brasil
- México: 16:00
- Colombia: 17:00
- Argentina: 19:00
- España: 00:00 (jueves)
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Sudáfrica vs. Corea del Sur
- México: 19:00
- Colombia: 20:00
- Argentina: 22:00
- España: 03:00 (jueves)
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República Checa vs. México
- México: 19:00
- Colombia: 20:00
- Argentina: 22:00
- España: 03:00 (jueves)
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En pocas líneas:
La Selección Mexicana cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 frente a República Checa con algunos ajustes en su alineación.
La selección argentina atraviesa un presente casi inmejorable: tras las victorias frente a Argelia y Austria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a los 16avos de final y aseguró el primer puesto del Grupo J, a falta del tercer choque contra Jordania, donde se abre la posibilidad de rotación y descanso para los titulares pensando ya en los duelos de eliminación directa.
Tras el choque entre Colombia y República Democrática del Congo, la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México puso su punto final y ya se comienza a palpitar la última fecha, que marcará los cruces definitivos de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de participantes.
La Selección Colombia volvió a demostrar su capacidad de salir adelante en partidos complicados, ante rivales muy cerrados en defensa y con múltiples opciones fallidas, pero nunca sin dejar el pie afuera del acelerador para avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.