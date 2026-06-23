Mañana 24 de junio es feriado regional en Perú: ¿En dónde y qué se celebra?

Este miércoles 24 de junio es feriado no regional (día no laborable circunscrito a una localidad) en dos departamentos del Perú.
Se trata de las regines de Loreto y Ucayali, dado que ambas celebran la festividad de San Juan. Si bien hay otros lugares donde también se festeja esta fecha, la página oficial del Gobierno solo resalta estas dos regiones con ordenanzas vigentes para este año:
- La Ordenanza Regional N.° 004-2004-GRU-CR del 2024 declara el 24 de junio de cada año como feriado no laborable en todo el ámbito territorial de la región Ucayali, “con motivo de celebrarse la Fiesta de San Juan, patrono de la Amazonía Peruana
- Mientras, la Ordenanza Regional 010-2009 GRL-CR, declara feriado no laborable el 24 de junio de cada año, en la región de Loreto, por el mismo motivo.
Feriado por San Juan
Como es costumbre en toda la amazonía peruana celebrar el 24 de Junio de cada año la Fiesta de San Juan, “por consiguiente resulta necesario normar en el calendario turístico y de festividades, fecha como día no laborable en todo el ámbito de la Región Ucayali”, según señalaba la ordenanzas aplicable a esa región, de 2004.
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Si bien esto no se especifica, será solo aplicable al sector público, y el sector privado, como todo día no laborable, podrá ajustarse mediante acuerdo entre empleador y empleados.
Por el lado de Loreto, la ordenanza también recuerda que se establece “que el día dejado de laborar por disposición del artículo primero serán compensados o recuperados, en los días siguientes al día no laborable”.
Como se sabe, estos dos días son parte del nuevo calendario de feriados regionales que ahora muestra el portal oficial del Gobierno. Junto a este, cada año hay catorce feriados no laborables más.
En otros departamentos también se celebran feriados regionales por aniversario o fechas religiosas. - Créditos TikTok/ @CyntiaVans
Los feriados regionales en 2026
- Miércoles 7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes
- Jueves 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash
- Domingo 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica
- Martes 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua
- Martes 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna
- Jueves 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali
- Miércoles 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali
- Viernes 24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla - Tumbes
- Viernes 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849)
- Domingo 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR)
- Lunes 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna
- Miércoles 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua
- Viernes 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho
- Miércoles 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua
- Martes 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad
- Martes 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.
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