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Corea del Sur informó la deserción de un militar norcoreano que atravesó la Zona Desmilitarizada

El Estado Mayor Conjunto señaló que las tropas surcoreanas detuvieron al uniformado en el sector central de la Zona Desmilitarizada durante la noche del martes. Se investigan las circunstancias del paso tras la voluntad del norcoreano de huir de su país

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Soldados surcoreanos montan guardia en la aldea de tregua de Panmunjom dentro de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas, Corea del Sur (REUTERS/Kim Hong-Ji/Archivo)
Soldados surcoreanos montan guardia en la aldea de tregua de Panmunjom dentro de la zona desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas, Corea del Sur (REUTERS/Kim Hong-Ji/Archivo)

Las autoridades de Corea del Sur informaron este miércoles sobre la deserción de un militar norcoreano que cruzó la Zona Desmilitarizada (DMZ), la franja fortificada que separa ambos países desde el armisticio de la Guerra de Corea. El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano comunicó que “el Ejército capturó a un soldado norcoreano en el frente central en la noche del martes”, según recogió la agencia de noticias Yonhap.

El organismo indicó que investiga los detalles del cruce, luego de que el militar expresara su intención de desertar y haya sido puesto bajo custodia. Se trata del primer caso de este tipo desde octubre de 2025.

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Las deserciones a pie a través de la DMZ, una zona de 248 kilómetros de longitud y estricta vigilancia, son poco frecuentes. La mayoría de quienes huyen de Corea del Norte lo hacen a través de China y no cruzando directamente la frontera intercoreana.

Ambas Coreas permanecen técnicamente en guerra, ya que el conflicto terminó con un armisticio y no con un tratado de paz. Los canales de comunicación intercoreanos están cortados desde 2022 y Pyongyang rechazó reiteradamente los llamados de Seúl a reabrir el diálogo.

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Por lo general, los norcoreanos que llegan a Corea del Sur son entregados a la agencia de inteligencia surcoreana para su evaluación inicial. Según el Ministerio de Unificación de Seúl, más de 34.000 ciudadanos de Corea del Norte han escapado hacia el Sur, país con el que Pyongyang mantiene una estricta enemistad y que considera a los desertores como “escoria humana”. En 2024, 236 norcoreanos arribaron a Corea del Sur, de los cuales el 88% eran mujeres, de acuerdo con los datos oficiales.

Corea del Sur reducirá las áreas con restricciones a civiles cerca de la frontera con Corea del Norte (Europa Press)
Corea del Sur reducirá las áreas con restricciones a civiles cerca de la frontera con Corea del Norte (Europa Press)

Seúl anunció el miércoles pasado la reducción del tamaño de la zona de control civil (CCZ), ubicada junto a la frontera militar con Corea del Norte, con el objetivo de facilitar el acceso y responder a la disminución del número de efectivos militares. Según el Ministerio de Defensa surcoreano, la CCZ se ajustará a una media de seis kilómetros al sur de la Línea de Demarcación Militar (MDL), frente a los aproximadamente diez kilómetros actuales.

La CCZ es un área donde residen civiles, pero el acceso está restringido y controlado por puestos militares. El nuevo plan garantizará el control de la capa exterior del entramado fronterizo, considerando el desarrollo de nuevos armamentos y el “futuro entorno de seguridad derivado de la disminución de los efectivos militares”, vinculado a la baja natalidad en el país.

El ajuste se implementará desde el próximo año y de forma escalonada, con la reubicación de puestos de control y la instalación de vallas y cámaras de seguridad. El objetivo es también “promover el desarrollo regional”, según el comunicado oficial.

ARCHIVO - Un soldado surcoreano, en el centro abajo, estrecha la mano de un soldado norcoreano antes de cruzar la Línea de Demarcación Militar dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) para inspeccionar un puesto de guardia norcoreano desmantelado en la zona central de la frontera entre las dos coreas en Cheorwon, el 12 de diciembre de 2018 (AP /Ahn Young-joon)
ARCHIVO - Un soldado surcoreano, en el centro abajo, estrecha la mano de un soldado norcoreano antes de cruzar la Línea de Demarcación Militar dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) para inspeccionar un puesto de guardia norcoreano desmantelado en la zona central de la frontera entre las dos coreas en Cheorwon, el 12 de diciembre de 2018 (AP /Ahn Young-joon)

Entre los cambios, se facilitarán procedimientos como la autorización previa para el uso de drones agrícolas en la aplicación de pesticidas en la zona.

La administración del presidente Lee Jae-myung, que asumió hace un año, ha realizado gestos conciliatorios y ha ofrecido reanudar contactos con Corea del Norte, aunque el régimen de Pyonyang no respondió favorablemente a las propuestas de diálogo.

(Con información de EFE)

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