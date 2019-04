De hecho, la salud mental es uno de los tópicos más llamativos en las letras de Eilish. En Bury a Friend, canción dedicada a los monstruos que viven bajo la cama, se escucha: "Qué quieres de mí / por qué no huyes de mí / por qué no me temes / por qué no te vas". El monstruo bajo la cama puede ser producto de una pesadilla de infancia, pero puede funcionar también como metáfora del diálogo con los propios fantasmas. "I wanna end me" ("quiero terminarme") concluye la canción, en un final que algunos interpretaron como una referencia al suicidio. Al margen de su carácter particular y estético, la innegable oscuridad del videoclip de la canción da en la tecla.