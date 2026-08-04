Quinceañera celebró su cumpleaños con piñata del presidente electo: “Quería darle palo a Abelardo”

La imagen de Abelardo de la Espriella en una piñata fue el centro de atención en una fiesta en Cali, donde la cumpleañera eligió al presidente electo como protagonista del juego - crédito stiven.rick_22 / Instagram

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La imagen de una piñata de Abelardo de la Espriella se volvió viral tras una fiesta de 15 años en Cali. La protagonista de la celebración sorprendió a todos al pedir específicamente que la piñata tuviera la figura del presidente electo, confesando que quería ser quien le diera “palo” durante el festejo.

La escena, grabada y publicada por su hermano en la cuenta stiven.rick_22, mostró a la cumpleañera descalza y con un vestido corto de 15 años, mientras golpeaba la piñata de Abelardo, que colgaba del techo ante la mirada de sus familiares y amigos. El muñeco, diseñado con el rostro y el cuerpo del mandatario vestido de azul, terminó rompiéndose después de varios golpes.

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Los comentarios en redes sociales reflejaron el humor y la sorpresa que causó la elección. Entre las reacciones más destacadas, una persona sugirió: “Le faltó más frente amigo, checa eso”. Otros vieron oportunidad de emprendimiento: “Esa piñata va a ser buen negocio”.

Una piñata de Abelardo de la Espriella se robó el show en una fiesta de 15 años en Cali - crédito stiven.rick_22 / Instagram

No faltó quien se inspiró: “Me dio una idea para hacer un año viejo”. Y también hubo bromas sobre posibles consecuencias: “Amiga nos vemos en la megacarcel, nuestra celda será la más parchosa de todas”. La polémica no faltó, con frases como: “Con apenas 15 años y tanta idiotez en el cerebro”.

Esta fiesta se dio cerca al próximo cambio de mando presidencial en Colombia tendrá como epicentro a Cali, una ciudad que se prepara para recibir a diversas figuras internacionales y garantizar el desarrollo de la ceremonia sin contratiempos. Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, asumirá la presidencia tras obtener 12 millones 960.166 votos en los comicios del 21 de julio.

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Las autoridades locales han puesto en marcha un amplio operativo de seguridad en el Valle del Cauca. Desde días previos a la ceremonia, se desplegó un numeroso contingente de uniformados para custodiar tanto las inmediaciones de Cali como sus alrededores. El objetivo principal es prevenir alteraciones al orden público y proteger a los asistentes más relevantes.

La piñata Abelardo de la Espriella generó risas e indignación en redes sociales - crédito eugeniamanualidades / Instagram

Entre los invitados que ya confirmaron su presencia se encuentran el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Chile y Honduras, así como el primer ministro de Curazao. El protocolo de seguridad contempla corredores exclusivos de traslado para estas personalidades, con el fin de minimizar riesgos y facilitar su movilización.

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En el marco de estas acciones, la Aeronáutica Civil determinó restringir temporalmente el uso de drones en Cali y otros municipios próximos. Esta medida busca evitar incidentes que puedan interferir en la ceremonia y mantener el control del espacio aéreo durante el evento principal.

La Alcaldía de Cali anunció la aplicación de la ley seca exclusivamente durante la jornada de la posesión presidencial. Esta disposición regirá desde las 6:00 hasta las 8:00 p. m. del viernes, como parte de los esfuerzos para preservar la tranquilidad y evitar desmanes. Además, se evalúa la posibilidad de decretar un día sin carro, lo cual facilitaría la logística y el desplazamiento de los invitados oficiales.

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La Alcaldía de Cali informó que la ley seca se limita a ese horario y no implica una prohibición más amplia de bebidas alcohólicas - crédito Alcaldía Cali

Piñatas de políticos y su significado social

En paralelo a los preparativos, la sociedad colombiana continúa recurriendo a símbolos populares para expresar su sentir respecto al poder. Las piñatas con la figura de políticos se han consolidado como un canal de desahogo colectivo, permitiendo que la ciudadanía manifieste su descontento de manera física y lúdica frente a la corrupción o las crisis gubernamentales.

La tradición de la piñata está cargada de simbolismo: la forma de estrella alude a la batalla entre el bien y el mal, los siete picos representan los pecados capitales, y los ojos vendados evocan la fe ciega. Al golpear la piñata, las personas buscan una catarsis, mientras los dulces que caen simbolizan la recompensa tras la lucha.

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