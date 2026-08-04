Buses Alegres: estas son algunas de las opciones que ofrece El Salvador para hacer turismo en estas vacaciones de agosto

El programa Buses Alegres del ISTU ofrece transporte de ida y vuelta a parques y sitios recreativos con tarifas entre 6 y 10 dólares./ (ISTU)

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Durante las vacaciones de agosto, el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) ha puesto en marcha una serie de opciones para quienes buscan destinos turísticos accesibles desde San Salvador.

A través del programa de Buses Alegres ofrece viajes organizados hacia algunos de los parques y sitios recreativos más visitados del país, con salidas programadas y tarifas asequibles para todos los interesados.

El programa Buses Alegres está diseñado para facilitar la visita a diferentes parques administrados por el ISTU, permitiendo a las familias y visitantes disfrutar de recorridos seguros y coordinados durante el periodo vacacional.

La oferta incluye destinos variados y precios que oscilan entre los seis y los diez dólares, cubriendo únicamente el transporte de ida y vuelta, según información difundida por la institución en su sitio web.

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La agenda de agosto contempla salidas diarias a partir desde el 2 hasta el 9, con destinos que incluyen parques acuáticos, playas y rutas de montaña.

Para este día, el destino fue la Playa Los Almendros con un precio de 10 dólares. Para mañana, 5 de agosto los Buses Alegres irán al Parque Recreativo Apulo por un costo de 6 dólares.

El Parque Recreativo Costa del Sol incluye nuevas cabañas, espacios totalmente modernos y palapas frente al mar./ (Foto cortesía ISTU)

Las siguientes fechas abarcan otras atracciones gestionadas por el ISTU. El 6 de agosto los buses parten hacia Cerro Verde con un costo de 8 dólares, el 7 de agosto la excursión será a Ichanmichen por 6 dólares, mientras que el 8 de agosto el destino será fuera del circuito administrado por la institución, específicamente hacia la Ruta de Las Flores, con un costo de 8 dólares, y el 9 de agosto el viaje será hacia la Costa del Sol también por un monto de 8 dólares.

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Estas tarifas incluyen el traslado de ida y regreso, aunque el precio no contempla la entrada a los parques, la cual debe ser pagada por separado al llegar.

El punto de partida para todas las excursiones está ubicado en el parqueo del Parque Infantil de Diversiones, con acceso vehicular en la intersección de Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria. La hora de salida está fijada a las 6:30 de la mañana, permitiendo aprovechar al máximo el día en el destino turístico elegido.

El parqueo tiene un costo adicional de un dólar por vehículo, facilitando la llegada de quienes utilizan transporte propio antes de abordar los buses.

El programa de Buses Alegres establece que los viajes están sujetos a posibles cambios, recomendando a los interesados reservar su asiento con antelación.

Las reservaciones pueden realizarse a través del número telefónico 7517-9169 en horario de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Esta medida busca garantizar la disponibilidad de cupos y evitar contratiempos el día del viaje.

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La agenda de Buses Alegres incluye salidas a Amapulapa, Walter Thilo Deininger y Cascadas de Tamanique, Playa Los Almendros y Apulo./ (ISTU)

Los parques recreativos forman parte de la red de espacios que administra el ISTU, institución encargada de promover el turismo interno y el acceso a zonas naturales y de esparcimiento. Entre ellos destacan destinos como Amapulapa, conocido por sus piscinas y áreas verdes; y Walter Thilo Deininger, que ofrecen senderos y contacto directo con la naturaleza.

Otros destinos incluidos en los recorridos, como Cerro Verde, permiten el contacto con zonas de montaña y vistas panorámicas de la región occidental del país. Por su parte, la Ruta de Las Flores representa una alternativa para quienes se interesan en el turismo cultural y gastronómico, recorriendo pueblos emblemáticos de la zona. Ichanmichen y Apulo complementan la oferta con infraestructuras para el descanso y actividades acuáticas.

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El Instituto Salvadoreño de Turismo mantiene de este modo su apuesta por acercar a la población a los principales atractivos turísticos del país, facilitando la movilidad y promoviendo el disfrute de las vacaciones de agosto en familia o con amigos. Para quienes buscan opciones accesibles y organizadas, los Buses Alegres representan una alternativa consolidada dentro del calendario turístico salvadoreño.