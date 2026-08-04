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La original fiesta de cumpleaños que organizó Yanina Latorre para Diego: amor en familia y una temática perruna

Con la complicidad de sus hijos, la conductora preparó el festejo que incluyó decoración centrada en sus mascotas, torta alusiva y un ambiente de intimidad

Diego Latorre y Yanina Latorre abrazados junto a una torta negra con los textos "Diego" y "Feliz Cumple Papá", decorada con dos figuras de perros
Diego Latorre celebra su cumpleaños junto a Yanina Latorre, quienes posan con una torta negra decorada con figuras de perros y el mensaje "Feliz Cumple Papá".
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La celebración del cumpleaños número 57 de Diego Latorre reunió a su círculo íntimo en un evento cargado de detalles personales y gestos familiares. El exfutbolista y comentarista, nacido el 4 de agosto de 1969, vivió una jornada en la que la calidez y la creatividad marcaron cada momento.

La organización y la difusión del encuentro estuvieron en manos de su esposa, Yanina Latorre, quien utilizó su perfil de Instagram para compartir imágenes y detalles del evento. Los hijos de la pareja y sus afectos cercanos completaron el grupo de invitados, generando un clima distendido y familiar.

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Dos figuras de perros recortadas sobre una mesa de madera. Un perro sostiene un cartel que dice "feliz cumple Diego". Una copa de vino tinto y una persona borrosa
Una decoración con figuras de perros y el mensaje "feliz cumple Diego" conmemora el cumpleaños de Diego Latorre, junto a una copa de vino en una mesa de madera.

Una de las características más llamativas de la celebración fue la ambientación temática. Toda la decoración giró en torno a los perros, mascotas que forman parte de la vida cotidiana de la familia Latorre. Los manteles individuales llevaban impresas imágenes de los propios canes, y sobre cada plato se colocó una tarjeta personalizada con la leyenda: “Feliz cumple Diego”. En la base de la tarjeta, podía leerse: “Te queremos papá”, acompañado por ilustraciones de los perros de la familia. La elección de este motivo no solo aportó un toque lúdico y afectivo, sino que evidenció el lugar central que ocupan las mascotas en los afectos del festejado.

La torta de cumpleaños también reflejó esta impronta. De color negro y detalles dorados, llevaba el nombre “Diego” en letras doradas y, en la base, la dedicatoria “Feliz cumple papá”. Dos figuras de perros en la parte superior completaban la ornamentación, replicando con fidelidad la apariencia de las mascotas de la familia. Este detalle fue destacado en varias de las imágenes difundidas, donde se observa a Diego posando junto a la torta y sus seres queridos.

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Hombre sonriente, camisa blanca, pastel negro con velas, figuras de dos perros, copa de vino, mesa de madera. Textos: Feliz Cumple Papá, Feliz cumple @dflatorre
Diego Latorre sonríe de pie frente a una torta de cumpleaños negra decorada con figuras de perros, en un festejo organizado por su familia.

La mesa estaba dispuesta con vajilla blanca y vasos de vidrio, donde cada comensal tenía su mantel individual ilustrado con uno de los perros, y una tarjeta apoyada en el plato. En las tarjetas resaltaba nuevamente la frase de felicitación y las ilustraciones de las mascotas. Este diseño personalizado se repetía en distintos puntos de la mesa, generando una atmósfera coherente y festiva.

En el inicio de la velada, se compartieron mensajes y gestos de cariño. Una de las imágenes muestra un cartel con la frase “feliz cumple Diego”, acompañado por las figuras de los perros, y el texto superpuesto: “Arrancando los festejos. Te amamos, Diego”. En otra fotografía, puede leerse: “Feliz cumpleeee, Diego”, junto a un emoji de corazón y una torta, en el momento en que Diego sonríe frente a la mesa principal.

Mesa de madera con dos platos blancos, dos vasos, un salero, un pimentero, y dos individuales blancos con un perro salchicha y el texto 'Feliz Cumple Diego'
La ambientación de la mesa de cumpleaños de Diego Latorre incluye un mantel y una tarjeta con temática canina y su nombre.

Las bebidas incluyeron vino tinto, presente en las copas de varios de los asistentes, y una variedad de opciones que acompañaron la reunión.

La torta fue el centro de atención en el momento del brindis y las fotografías. Diego posó sonriente junto a Yanina y el resto de los invitados, mostrando la torta personalizada antes de soplar la vela. Las imágenes dan cuenta de un ambiente distendido, con risas y gestos de complicidad entre los presentes. Los hijos del matrimonio participaron activamente del festejo, tanto en la organización como en los mensajes de afecto plasmados en la decoración.

Torta de cumpleaños negra con decoración dorada, dos figuras de perros, una vela, y los textos 'Diego' y 'Feliz Cumple Papá'
La torta de cumpleaños de Diego Latorre presenta una decoración en negro y dorado, con figuras de perros y una vela, deseándole un 'Feliz Cumple Papá'.

El registro visual del evento incluyó una foto grupal tomada al aire libre, en la que se observa a Diego rodeado de familiares y amigos. El entorno, con vegetación y luces tenues, aporta un marco de intimidad que se mantuvo a lo largo de toda la jornada. Las historias compartidas en Instagram muestran a los invitados relajados, disfrutando de la compañía y la comida.

La presencia de Yanina fue central en la organización y difusión del cumpleaños. Se la ve abrazada a Diego en varias imágenes, siempre sonriente y destacando los detalles de la celebración. La pareja posó juntos junto a la torta, reforzando el carácter familiar de la reunión.

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Diego LatorreYanina LatorreFestejo de cumpleaños

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