Preocupación por el estado de salud de Denisse González, ex Gran Hermano: “No es la noticia que esperábamos”

Denisse González detalla día a día su internación (Instagram)

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La noticia sobre la internación de Denisse González sorprendió a su entorno y a la comunidad digital que suele acompañar cada paso de su vida pública. La joven, reconocida por su participación en Gran Hermano, relató en sus redes sociales el giro inesperado que atravesó tras un chequeo de rutina donde los médicos identificaron una alteración severa en su salud: el recuento de plaquetas descendió a niveles alarmantes, lo que motivó una internación inmediata y el inicio de una batería de estudios.

En palabras de la propia Denisse: “Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Para que se den una idea, una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3.000”. Esta cifra, muy por debajo del rango considerado seguro, marcó el comienzo de una etapa de incertidumbre y vigilancia médica constante.

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El descubrimiento de un recuento tan bajo de plaquetas cambió de inmediato las prioridades y la rutina diaria de Denisse. El equipo médico decidió mantenerla internada para iniciar el tratamiento y profundizar en los estudios que permitan descifrar la causa de esta caída abrupta. La joven describió el proceso como un “susto grande”, dando cuenta del impacto que tuvo recibir tal diagnóstico de manera inesperada.

Un mensaje de Denisse González informa que su recuento de plaquetas disminuyó a 6.000 y señala la continuidad de su tratamiento médico.

En uno de los mensajes más recientes dirigidos a sus seguidores, Denisse detalló la evolución diaria de su cuadro: “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000) No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”. El descenso paulatino de las cifras refuerza la preocupación por la estabilidad de su estado y la necesidad de continuar bajo observación estricta mientras se exploran posibles causas y vías de tratamiento.

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El recuento de plaquetas, fundamental para la coagulación sanguínea, suele oscilar entre 150.000 y 450.000 en condiciones normales. Casos en que el valor desciende a niveles como 3.000 o 6.000 requieren intervención inmediata, ya que aumentan considerablemente los riesgos de hemorragias y complicaciones asociadas. Este es el contexto clínico que enfrentó Denisse, quien debió suspender su agenda habitual para priorizar su recuperación.

La joven permanece bajo estudios y observación, sin un diagnóstico definitivo sobre el origen de la trombocitopenia. El proceso incluye análisis exhaustivos y controles diarios mientras los profesionales buscan estabilizar los valores y descartar causas infecciosas, autoinmunes o hematológicas. La perspectiva indica que la internación podría extenderse por tiempo indeterminado, dependiendo de la respuesta al tratamiento y de la evolución de los resultados médicos.

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La internación no solo trajo consigo cambios físicos, sino también un fuerte impacto emocional. Denisse compartió con sus seguidores la ansiedad e incertidumbre que atravesó al recibir la noticia, así como el desafío de adaptarse a un espacio hospitalario y a la espera constante de novedades médicas. “El susto fue grande, y la incertidumbre inicial se transformó en una larga espera bajo observación, con restricciones a mi rutina habitual”, expresó.

Denisse González agradece las cartas y regalos recibidos, incluyendo un juego Monopoly y pantuflas, como muestra de apoyo durante su recuperación.

Este proceso la llevó a reflexionar sobre la importancia de la paciencia y la fortaleza para enfrentar una situación de salud inesperada. El contraste entre su vida pública, caracterizada por una agenda activa y exposición en medios, y la realidad de una habitación de hospital, se convirtió en uno de los ejes de sus publicaciones. Para Denisse, compartir su experiencia en tiempo real fue una forma de sobrellevar el momento y de encontrar acompañamiento en su comunidad virtual.

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Durante la internación, el acompañamiento de la comunidad digital se manifestó tanto en mensajes como en gestos concretos. En una de sus publicaciones, la joven exhibió regalos, cartas y objetos que le hicieron llegar sus seguidores, resaltando el valor simbólico y emocional que estos detalles tuvieron para ella. “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensan que es un detalle, pero para mí significa un montón”, escribió.

Entre los obsequios, se observan juegos, cartas manuscritas, libros, pantuflas y pulseras, que Denisse recibió en su habitación. “Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y como siempre digo ustedes son mi mejor regalo no lo olviden”, expresó, al evidenciar el efecto positivo del apoyo colectivo en su recuperación.

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El respaldo de la comunidad no solo alivia el aislamiento propio de la internación, sino que también reforzó el vínculo entre Denisse y sus seguidores, quienes siguen de cerca cada actualización sobre su estado de salud y brindan contención a través de las redes sociales.